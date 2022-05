Arena ’60 ’70 ’80 ’90 di Amadeus presto di nuovo in onda su Rai1: quando va in onda

Amadeus è pronto a riportare in onda il meglio della muscia italiana ed internazionale di quegli anni nel nuovo viaggio di Arena ’60, ’70, ’80 che per l’occasione rispolvera anche i magici anni ’90. Lo show musicale che ha ben impressionato a settembre dello scorso anno sarebbe infatti pronto a ritornare sulle frequenze di Rai1 come riportatovi tempo fa, facendo rivivere al suo pubblico gli entusiasmanti echi di quei periodi d’oro. In questo periodo la Rai sembra stia mettendo a punto i suoi palinsesti per il prossimo autunno e le serate musicali, che si svolgeranno nuovamente dalla splendida Arena di Verona, sembra che abbiano trovato una collocazione nella folta programmazione della televisione pubblica.

Arena ’60, ’70, ’80 ’90 ritorna su Rai1: ecco quando sarà in televisione

Amadeus è il volto ufficiale dei grandi eventi musicali della Rai che dopo il successo incontrastato del Festival di Sanremo sono pronti a tornare in onda sulla rete ammiraglia riproponendo il gradito esperimento di Arena ’60, ’70, ’80, ’90 andato in onda a cavallo tra il settembre e l’ottobre del 2021.

La succosa ricetta proposta al pubblico ha visto mettere in scena dall’Arena di Verona due serate evento basate sul meglio della musica di quei decenni, riportati sul prestigioso palco dai protagonisti di quelle epoche d’oro.

Vi avevamo già ampiamente riportato dell’intenzione della Rai di riproporre l’esperimento ancora una volta e con la novità importante dell’ingresso nel parterre dei decenni musicali anche dei più recenti anni ’90. A distanza di qualche tempo da queste informazioni siamo invece qui a riportarvi, riprendendo la news di TvBlog.it, che il ritorno della trasmissione non solo è diventato ufficiale ma ha anche trovato la sua collocazione temporale.

Stando al sito le tre nuove puntate andranno in onda nella prima serata di altrettanti sabato consecutivi a partire dal 17 settembre 2022.