Armando Incarnato al veleno contro Riccardo Guarnieri: “Impara a fa l’omm”, le accuse del famoso cavaliere

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne e il presunto riavvicinamento a Ida Platano sta tenendo banco da diverse puntate nel programma televisivo. L’atteggiamento dei due protagonisti del dating show è stato altamente attaccato, fin da subito, da Tina Cipollari.

Ma, nella puntata del 2 maggio anche Armando Incarnato è intervenuto sulla questione.

Armando Incarnato interviene su Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Siamo tornati indietro di anni o stanno mandano in onda delle puntate del passato di Uomini e Donne? Tutto è di nuovo al punto di partenza tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due si stuzzicano in modo anche un po’ stucchevole, ballano insieme e si lanciano sguardi complici.

Ritorno di fiamma? No, il tutto sembra più che altro una grande presa in giro ai telespettatori. Almeno, di certo, per Riccardo Guarnieri non sembra essere niente di più.

Ida Platano, però, la recita sembra farla meglio e già ammette che il cavaliere tarantino se lo riprenderebbe pure. Tutto davvero surreale, anche se Tina Cipollari sembra l’unica a notarlo: “Questo film io l’ho visto già milione di volte… Fumo negli occhi… Sappiamo a chi sei interessata… Nel caso di Ida io ci metto la mano sul fuoco anzi tutto il corpo che secondo me Ida è ancora innamorata di Riccardo… Usciresti pure in pigiama, pure nuda… Occhi da innamorata”.

Anche Armando Incarnato non ci vede giusto in questa storia, ma il cavaliere, almeno in apparenza, addebita tutta la colpa a Riccardo Guarnieri o trova questo pretesto per attaccarlo: “A sapere che le donne stanno sotto di lui, si sente uomo… Rimasto al 1930… Impara a fa l’omm… Rimani assittatu in coppa a seggia, che fai più bella figura… Vuoi essere corteggiato”.

La fuga di Aurora Colombo da Luca Salatino

Che Aurora Colombo non fosse davvero a Uomini e Donne per Luca Salatino l’avevamo capito tutti, tranne il tronista.

Ma la corteggiatrice ha veramente superato ogni limite, passando dalla scena romantica alla fuga dal tronista nel giro di qualche giorno. Luca Salatino era completamente basito, nella puntata del 2 maggio di Uomini e Donne: “Continui a prendermi per il c**o”. Ma veramente aveva creduto alla corteggiatrice? Povero illuso.

Aurora Colombo, invece, dal canto suo, ha trovato ogni possibile pretesto per troncare con il tronista: “Hai ragione, ciao… Mi hai aggredito verbalmente proprio… Decido di tirarmi indietro… Andarmene… Non riusciamo a venirci incontro”.

Praticamente, una fuga vera e propria.