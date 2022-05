Eva Henger subirà un’operazione dopo l’incidente, la rivelazione su Caroletti: “Vedeva già la luce”

Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono ancora in ospedale, dopo il grosso incidente subito. L'attrice verrà operata domani, come svelato da Roberto Alessi a Pomeriggio5.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono stati coinvolti in uno spaventoso incidente nella mattina di giovedì scorso. I due si trovavano in Ungheria, a circa 80 chilometri di distanza dalla loro casa, quando si sono scontrati in modo frontale con un’altra auto. I conducenti di questo secondo mezzo sono deceduti.

Eva Henger ha riportato, invece, diverse fratture ed è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza. Il marito dell’attrice, Massimiliano Caroletti ha riportato, invece, una frattura allo sterno, ma ha dovuto subire dei momenti d’incoscienza.

Eva Henger, per riprendersi dai diversi traumi subiti, dovrà sottoporsi a diverse operazioni.

La prima avrà luogo domani, come svelato a Pomeriggio5.

Le condizioni attuali di Eva Henger, dopo l’incidente

Barbara D’Urso, a Pomeriggio5, ha aggiornato il pubblico televisivo sulle condizioni di salute attuali di Eva Henger: “Eva Henger mi ha lascato alcuni messaggi vocali… In ospedale… Si è fratturata tantissime parti del corpo… Lei e suo marito sono in due ospedali diversi… Disperata, distrutta, sta molto male, ha avuto tantissime fratture“.

La conduttrice televisiva ha parlato anche del grande spavento subito dalla showgirl, che era convinta che il marito fosse morto: “Ha perso conoscenza, non riuscivano a rianimarlo“.

Barbara D’Urso ha svelato che l’attrice doveva essere operata nella giornata odierna: “Oggi doveva essere operata e invece… Ha del liquido nella milza… Non posso operarla“. Roberto Alessi ha aggiunto che l’intervento chirurgico è stato riprogrammato per domani: “Eva sarà operata domani mattina… Valori un po’ sballati… Veramente traumatizzata“.

Le rivelazioni di Roberto Alessi su Massimiliano Caroletti

Roberto Alessi ha rivelato dei dettagli anche sullo stato di salute di Massimiliano Caroletti, che ha riportato una frattura allo sterno: “Frattura positiva… Per dieci minuti non si sapeva che cosa gli fosse successo… Il vigile del fuoco… Gli ha fatto un massaggio cardiaco così intenso che gli ha rotto lo sterno… Ringrazia quella frattura“.

In particolare il giornalista ha svelato che il marito di Eva Henger si sentisse già in un’altra dimensione, durante i momenti d’incoscienza: “Lui dice che vedeva già la luce… Si sentiva in un’altra dimensione“.

Roberto Alessi ha dato nuovi dettagli sulla dinamica dell’incidente: “Sottoposta all’alcool test e all’esame tossicologico… Non erano ad alta velocità“.