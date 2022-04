Incidente d’auto per Eva Henger e Massimiliano Caroletti, travolti durante un sorpasso: il messaggio del produttore

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono stati coinvolti in un grave incidente d’auto mentre si trovavano a Kaposvar, in Ungheria, città natale della showgirl. I due non sono in pericolo di vita, ma avrebbero riportato diverse fratture per le quali la showgirl dovrà essere operata. La figlia della coppia, Jennifer Caroletti, ha rassicurato i fan su Instagram spiegando che non si trovava nell’auto con i genitori al momento dell’incidente. La 14enne ha inoltre chiesto di smettere di insultare la sorella Mercedesz Henger, in procinto di partecipare all’Isola dei Famosi.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti, grave incidente d’auto: le loro condizioni

Emergono dettagli circa le condizioni di Eva Henger e Massimiliano Caroletti, coinvolti in un frontale mentre viaggiavano in auto in Ungheria.

Roberto Alessi, direttore di Novella2000, ha fatto sapere a Pomeriggio Cinque: “Erano in autostrada, Eva e Massimiliano erano andati a 80 km da dove abitano per andare a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer, doveva essere una sorpresa. In autostrada non so come hanno avuto uno scontro frontale con un’altra automobile dove c’era alla guida un uomo di 70 anni e al suo fianco la moglie di 68 anni.

Purtroppo questa coppia è morta sul colpo e sia Eva sia Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza“.

Secondo le ultime notizie, Eva Henger e Massimiliano Caroletti, trasportati via elicottero in due ospedali diversi, avrebbero riscontrato diverse fratture. Il produttore avrebbe una frattura allo sterno, mentre la showgirl avrebbe diverse fratture al braccio, alle gambe, a un tallone e al femore. Eva Henger dovrà subire un intervento chirurgico probabilmente lunedì prossimo.

Massimiliano Caroletti: “Le fratture sono molte di più”

Massimiliano Caroletti ha aggiornato su quanto successo sul suo profilo Instagram, dove in una Storia ha spiegato: “Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti.

Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali… Ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l’affetto!! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un’ospedale distante 200 km. Daje amore mio daje… Non si molla mai. Ti amo“.

La figlia di Eva Henger e Massimiliano Caroletti: “Non ero in auto”

Inizialmente si pensava a un coinvolgimento anche di Jennifer Caroletti, figlia 14enne della coppia, poi smentita da Alessi.

La stessa Jennifer ha tranquillizzato i fan su Instagram con una Storia: “Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati ma io non ero in macchina e sto bene“, ha scritto, chiedendo poi di “smettere di insultare Memi lei parte per l’Isola ed è vero ma è preoccupatissima come tutti quanti per nostra madre, quindi smettetela di insultarla, grazie a chi lo farà“.

Mercedesz Henger, in isolamento prima dell’Isola dei Famosi, avrebbe sentito la madre

La sorella di Mercedesz Henger si riferisce alle molte critiche che la giovane naufraga ha ricevuto per la sua permanenza in Honduras dopo l’incidente della madre.

Mercedesz, in realtà, inizialmente non avrebbe saputo la notizia, trovandosi in isolamento prima del suo approdo a Playa Palapa. Dopo la comunicazione, avrebbe raggiunto telefonicamente Eva Henger, che l’avrebbe convinta a non abbandonare il reality, di cui entrerà a far parte dalla prossima settimana.

Le due, in passato, hanno avuto diversi problemi, con un rapporto burrascoso che non si sarebbe risolto del tutto. Dopo l’iniziale intenzione di abbandonare l’Isola, Alessi riferisce che Mercedesz sarebbe stata dissuasa proprio dalla madre: “Le ha detto: ‘Stai calma questo è il tuo lavoro, vai pure e torna vincitrice per me’“.