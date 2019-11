Le rivelazioni di Mercedesz Henger su Riccardo Schicchi a Live – Non è la d’Urso hanno scatenato la durissima reazione di sua madre, Eva Henger. Attraverso una storia su Instagram, l’ex attrice hard ha attaccato la condotta della figlia sostenendo che “è caduta proprio in basso“. E proprio quando il sisma mediatico sulla frattura familiare per il caso Peracchi sembrava in via di guarigione, tra le Henger esplode un altro travolgente dissidio intestino.

Eva Henger contro la figlia su Riccardo Schicchi

Eva Henger al vetriolo contro la figlia Mercedesz, dopo la rivelazione di quest’ultima su Riccardo Schicchi a Live – Non è la d’Urso: “Non è il mio vero padre“.

L’ex diva del cinema a luci rosse si scaglia come una furia davanti a quanto emerso in trasmissione, e affida a Instagram un commento piccato sulla faccenda familiare ormai balzata in testa alle cronache rosa.

“Mi dissocio completamente – ha dichiarato Eva Henger – da ciò che è successo ieri, l’ho trovato di un cattivo gusto enorme. Riccardo è stato un padre esemplare, ha dato la sua vita ai figli. Riccardo voleva che non si parlasse mai di questa cosa in pubblico“.

Insomma, a suo dire la questione relativa alla paternità non avrebbe mai dovuto far capolino sui media, men che mai in un contesto come quello televisivo.

Riccardo Schicchi, dunque, secondo Eva Henger avrebbe voluto preservare quell’angolo di privato a tutti i costi. Volontà che Mercedesz Henger avrebbe ‘violato’ con la clamorosa dichiarazione nel salotto di Carmelita.

L’affondo: “È caduta proprio in basso”

Che Schicchi non fosse il vero padre della ragazza, secondo sua madre Eva, sarebbe cosa nota a un ampio ventaglio di persone:” Tutti i collaboratori, gli amici, i familiari miei e di Riccardo sapevano perfettamente la verità. Però Riccardo ha chiesto che mai venisse detto pubblicamente, perché lui era orgoglioso di essere il padre di Mercedesz e non avrebbe mai voluto essere derubato dal suo ruolo, come è stato fatto ieri“.

Poi l’affondo alla ragazza, con cui sembrava aver imboccato la via della pace dopo lo scandalo delle presunte violenze di cui Eva Henger ha accusato il genero Lucas Peracchi: “Io non andrò da nessuna parte a parlare di questa cosa perché finisce qui per me. Mercedesz è caduta proprio in basso“.

A detta della donna, tutti, comprese le aziende con cui Mercedesz firma dei contratti (come Mediaset) erano perfettamente a conoscenza della verità: “Da 5 anni Mercedesz firma contratti con il suo vero nome. Tutti hanno rispettato il patto fino ad oggi, l’unica ed ultima volontà di una persona defunta“.