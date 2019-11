Anticipazione clamorosa quella fatta per lanciare la nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, che andrà in onda stasera. Ospite di puntata sarà Mercedesz Henger, che ha rivelato che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico.

La rivelazione della madre

Numerosi giornali riportano l’indiscrezione su quanto verrà rivelato questa sera nello show di Barbara d’Urso. Protagonista della vetrina è la figlia di Eva Henger, Mercedesz, ma questa volta al centro dell’attenzione non saranno gli alterchi con la madre.

Questa la dichiarazione bomba fatta dalla ragazza: “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi“.

Pare che la notizia stesse iniziando a girare, da qui la scelta di Mercedesz di presentarsi a Live – Non è la d’Urso per raccontare la verità. “Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda“, conclude la figlia di Eva Henger.

La storia di famiglia

Mercedesz Henger è nata nel 1991, 3 anni prima del matrimonio tra Eva Henger e il produttore pornografico Riccardo Schicchi. I due avevano già una relazione, dalla quale qualche anno più tardi sarebbe nato anche il secondogenito, Riccardo. La coppia si è poi separata e Schicci è scomparso nel 2012 per via del diabete, ma ora questa nuova rivelazione rischia di cambiare la storia di famiglia.



Sarebbe stata quindi la madre a confessare che Riccardo Schicchi non è il padre biologico di Mercedesz Henger, ma solo stasera si scoprirà di più. Sia sull’identità, sia sul fatto se il produttore sapesse o meno la cosa.

I problemi con la madre

Negli ultimi mesi la famiglia Henger è stata parecchio al centro della polemica e del gossip. A settembre, infatti, la madre Eva aveva confessato di sapere che il fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, l’aveva picchiata.

Le due tuttavia erano finite a litigare per queste dichiarazioni, con smentite e tentativi di conferma da tutte le parti.



Per Eva Henger, nonostante le smentite di Mercedesz, Peracchi avrebbe picchiato e poi plagiato la figlia per farle credere che la situazione fosse tranquilla e non problematica. Lo strascico di questa polemica familiare si è trascinato per molto tempo, ma ora la storia di famiglia si potrebbe arricchire di un nuovo, sorprendente capitolo.