Fantasma emerge da una bambola e insegue un gatto: il video del momento terrificante filmato dalla telecamera

Le telecamere a circuito chiuso in casa della donna hanno ripreso il fenomeno: nel seminterrato una nebbia nera si innalza da una bambola e fa fuggire il gatto.

Da sempre e da ogni parte del mondo arrivano notizie su eventi paranormali: visioni di fantasmi, spiriti o defunti che, nella loro inspiegabilità, possono affascinare o spaventare.

Una nuova testimonianza arriva da una donna, Kathy Gallinger, che ha affermato di aver catturato in un video l’esatto momento in cui un fantasma è emerso da una bambola nel seminterrato della sua casa in Canada.

Le telecamere hanno ripreso l’accaduto

Il protagonista di questa vicenda è il gatto della donna, Salem, che nel filmato viene ritratto di fronte a un paio di bambole appartenute alla mamma di Kathy, risalenti agli anni ’50.

Le telecamere a circuito chiuso mostrano Salem intento a fissare intensamente le bambole, quando da una di loro si innalza una “nebbia nera” che si sposta in direzione del gatto, facendolo scappare.

Kathy è rimasta sbalordita e ha immediatamente pensato che potesse trattarsi di un fantasma, ed il The Sun ha riportato le sue parole: “È raro che mostri segni di paura in quel modo”, ha dichiarato riguardo al suo gatto.

La donna ha condiviso il video sui social media e non sono mancate polemiche relative alla presunta falsità del filmato.

Alcuni hanno ipotizzato che la famiglia avesse manipolato digitalmente la clip, ma Kathy sostiene con fermezza la veridicità del filmato.

La donna ha dichiarato anche quanto questo incidente l’abbia scossa, tanto da farle temere di avventurarsi nel seminterrato senza essere accompagnata.

fenomeno paranormale: non sarebbe il primo a cui assiste

Kathy ha dichiarato di essere ormai abituata a manifestazioni soprannaturali all’interno della sua casa.

La 45enne si è trasferita nella proprietà nell’agosto del 2018, insieme al marito e alla figlia, e da allora sostiene di essere stata in contatto con oggetti che si muovevano da soli e apparizioni di figure oscure.

La donna ha detto che il seminterrato è “il punto caldo” per le attività paranormali e di avvertire una forte sensazione di disagio quando si trova all’interno della stanza, come se si sentisse osservata.

Kathy, in alcune occasioni, si è recata nel seminterrato da sola e ha dichiarato di aver avuto esperienze paranormali in quella stanza che si è rivelata “davvero spaventosa e snervante” per lei.

Il sensitivo e l’incidente negli anni ’80

La Gallinger ha affermato di essersi rivolta a un sensitivo, il quale le ha comunicato che gli strani avvenimenti nella sua casa sono collegati a un incidente avvenuto negli anni ’80.

L’avvenimento avrebbe coinvolto alcuni adolescenti intenti a utilizzare una tavola ouija (uno strumento utilizzato per le comunicazioni medianiche).