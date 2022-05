Made in Sud anticipazioni, la terza puntata senza Clementino: perché non c’è e chi affiancherà Lorella Boccia

Made in Sud va inn onda con la terza puntata della nuova stagione che non vedrà impegnato Clementino. SCopri cosa c'è dietro l'assenza del rapper e chi si esibirà sul palco.

Nella puntata di lunedì 2 maggio il contenitore comico di Rai2 dovrà rinunciare alla presenza del suo nuovo mattatore Clementino. Il rapper ed ormai conduttore sarà costretto a stare fuori dalla terza puntata di Made in Sud a causa della sua positività al Covid che lo ha tenuto fuori anche dal Concertone del primo maggio andato in onda ieri su Rai3. La trasmissione comica sarà condotta così da Lorella Boccia e dalla promozione di uno dei tanti comici presenti nella sterminata squadra del programma, che vedrà nuovamente impegnati gli osannati Francesco Cicchella, gli Arteteca, e le simpatiche new entry interpretate da Mino Abbacuccio e da Mariano Bruno.

La showgirl avrà in mano il timone della conduzione della terza puntata dello show che andrà in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli in prima serata su Rai2.

La terza puntata di Made in Sud senza Clementino

Il terzo appuntamento con la folta squadra di comici del sud che animano le prime serate di Rai2 dovrà fare a meno del nuovo conduttore Clementino. Lunedì 2 maggio 2022 la trasmissione sarà condotta da Lorella Boccia senza il rapper avellinese a causa dello stop procuratogli dal Covid già nella serata di ieri quando ha dovuto rinunciare all’impegno sul palco del Concertone del Primo Maggio.

A dare la conferma della sua assenza a Made in Sud è stato lo stesso cantante con una storia dal suo profilo ufficiale di Instagram, in cui ha annunciato lo spostamento di tutti gli impegni lavorativi di questa settimana. Al suo posto, stando alle ipotesi sul web, dovrebbe esserci il navigato comico Maurizio Casagrande, già superospite dei primi due appuntamenti.

Made in Sud: i comici del terzo appuntamento

Nel terzo appuntamento con la trasmissione di Made in Sud torneranno tanti amati volti della comicità italiana a partire da Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, quest’ultimo accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga.

Otre a questi speciali ospiti saliranno sul palco tanti dei 45 gli artisti che fanno parte della squadra fissa della trasmissione tra i quali citiamo gli Arteteca, il trio dei Gemelli di Guidonia, i monologhisti Simone Schettino, Ciro Giustiniani e Maurizio Battista.