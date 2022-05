Michele Morrone si tatua da solo le iniziali della presunta nuova fidanzata: di chi si tratta

Tra le tantissime star che in questi giorni stanno facendo parlare di sé c’è senza dubbio Michele Morrone, attore diventato noto per il film 365 giorni, di cui da poco è uscito anche il sequel. Proprio in occasione del lancio su Netflix del nuovo capitolo della storia è cresciuta nuovamente la curiosità per la vita sentimentale dell’attore, da sempre piuttosto sfuggente. A fare chiarezza, infine, è stato proprio lui, che si è mostrato mentre si tatua da solo delle iniziali che sembrano corrispondere con quelle di una sua collega.

Soltanto qualche giorno fa Michele Morrone è tornato al centro dell’attenzione, ma non certo per l’arrivo su Netflix di 365 giorni – Adesso, sequel del film uscito nel 2020.

L’attore ha fatto parlare di sé per un gesto romantico fatto nei confronti della sua presunta nuova fidanzata.

In una storia su Instagram la star si è mostrata mentre si tatuava da solo alcune iniziali sul polso. Mentre alcuni sembrano certi che abbia scritto “AM5” altri sostengono che sarebbe piuttosto “AMS”, le iniziali della collega Anna Maria Sieklucka, con cui ha condiviso proprio il set di 365 giorni e del capitolo successivo.

Insomma, per i fan di Morrone la passione che ha unito lui e la collega sul set – e spesso dimostrata anche in occasione dei red carpet insieme – si è ben presto trasferita nella vita privata e i due potrebbero ora essere una coppia. In effetti, anche se nessuno dei due ha commentato l’indiscrezione, il tatuaggio parla abbastanza chiaro.

Michele Morrone, la vita privata dell’attore di 365 giorni

Se sulla carriera di Michele Morrone sappiamo praticamente tutto e le fan sono sempre pronte a ricondividere ogni contenuto social lo riguardi, la vita privata dell’attore è di gran lunga più nebulosa.

Sappiamo per certo che si è sposato a 24 anni con la stilista libanese Rouba Sadeeh, dalla quale ha avuto anche 2 figli (Marcudo e Brado) – per cui a espresso una certa preoccupazione di recente.

I due hanno divorziato circa 4 anni dopo le nozze e da allora sono stati molti i gossip non confermati sulla vita sentimentale di Michele. Tra i flirt che gli sarebbero stati attribuiti anche quello con Belen Rodriguez, non solo mai commentato dai due ma che sarebbe stato anche motivo di litigio tra i due vip.

In ultima battuta, più recentemente, il ragazzo era stato pizzicato dal settimanale Chi in dolce compagnia della fashion blogger Giulietta Borroni, ma con la quale il flirt (che comunque non è mai stato confermato) si sarebbe esaurito nel giro di poco tempo.