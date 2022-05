Nina Moric rompe il silenzio dopo la visita inaspettata di Fabrizio Corona: “I soldi li deve lui a me”

Lo scorso venerdì Fabrizio Corona sarebbe evaso dai domiciliari per presentarsi a casa della sua ex, Nina Moric, per andare a chiederle dei presunti soldi che la modella avrebbe rubato in passato. Sono ovviamente intervenuti subito i carabinieri, che hanno anche perquisito la casa della donna (non trovando nulla). Mentre la faccenda ora è in mano agli avvocati, la Moric ha approfittato di un’intervista per raccontare nel dettaglio l’accaduto.

Nina Moric racconta cos’è accaduto venerdì notte con Fabrizio Corona: “Non è accettabile”

“Erano passate le 22 quando ho sentito le urla fuori dalla porta: non so come sia riuscito a salire.

A quel punto ho chiamato i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari“. Inizia così il suo racconto a Il corriere della sera Nina Moric, l’ex moglie di Fabrizio Corona, che venerdì scorso si è presentato a casa della modella per chiedere indietro dei presunti soldi rubati da lei.

“Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere. E infatti alle due del mattino se ne sono andati, senza trovare nulla” prosegue la donna, spiegando anche di non sapere se Corona avesse il permesso per uscire di casa (essendo ai domiciliari).

“Non ci tengo a creargli dei casini – continua la modella nel suo racconto – Non voglio mettermi in dinamiche che possano nuocergli, ma non accetto di essere calunniata” precisa la Moric, spiegando anche che ora sarebbe tutto in mano agli avvocati.

Ovviamente la curiosità a questo punto è tanta e la giornalista che l’ha intervistata le chiede di questi presunti soldi che Fabrizio Corona rivoleva indietro: “Se vogliamo dirla tutta i soldi, e tanti, li deve lui a me: sto parlando di una cifra a sei zeri – rivela la modella – E comunque c’è un detto indiano: con i soldi puoi comprare la casa, ma non le persone che ti fanno stare bene dentro la casa.

È tutto veramente triste“.

Nina Moric, com’è l’attuale rapporto con Fabrizio Corona

Che i rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona siano stati sempre complicati è ormai un fatto piuttosto noto. Non a caso la modella, proprio di recente, ha rilasciato un’intervista a Verissimo in cui ha voluto precisare che i rapporti con il suo ex sono praticamente inesistenti.

Situazione che ha voluto precisare ancora una volta a Il corriere della sera, spiegando di sentirsi completamente indifferente nei suoi confronti: “Fabrizio non lo vedo nemmeno più come mio ex marito, non ho nessun legame emotivo nei suoi confronti, né amore né odio – racconta la donna – Completa indifferenza: come parlare di un estraneo.

Ho tagliato questo cordone ombelicale per il mio bene“.

Ciò che però la lascia atterrita è il fatto che al momento il figlio Carlos Maria abbia deciso di stare con il padre e che, per questo, ha quasi tagliato i rapporti con tutti: “Due mesi fa ha deciso di andare a vivere con il padre. Ne sono addolorata, ma so anche che questo è un momento transitorio, passerà.

Temo che suo padre lo stia isolando dagli amici e da tutti” prosegue la Moric, raccontando anche che il ragazzo non ha più rapporti con la famiglia della madre né con i suoi compagni di scuola.

“Non risponde nemmeno a me – continua la modella – Io vorrei che cominciasse con l’università e tutto, perché essendo lui umanista ha una mente speciale: è uno spreco che non faccia niente in questo momento“.