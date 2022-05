Operaio morto alla Farnesina: un funzionario aveva sentito gridare “aiuto” ma non era stato trovato nessuno

L'incidente è avvenuto mercoledì, stava lavorando da solo, come da prassi per questo genere di interventi. Al momento la procura indaga per omicidio colposo contro ignoti.

C’è una svolta nelle indagini sulla morte di Fabio Palotti, l’operaio morto a soli 39 anni in un incidente sul lavoro avvenuto alla Farnesina. Palotti è rimasto tragicamente schiacciato da una cabina ascensore interna al ministero degli Esteri e morto dopo ore di agonia.

Secondo quanto rilanciato dalle agenzie, qualcuno lo avrebbe sentito chiedere aiuto ma i militari sul luogo non hanno trovato nessuno. L’incidente è avvenuto lo scorso mercoledì, l’operaio come da prassi per questo genere di interventi di manutenzione interna, lavorava da solo. Al momento l’indagine in corso è per omicidio colposo contro ignoti.

Fabio Palotti chiedeva aiuto ma nessuno lo ha trovato

La prima svolta nelle indagini sull’inchiesta aperta a piazzale Clodio sulla morte di Fabio Palotti, affidata al pm Antonino Di Maio, è in una nota affidata agli atti. Secondo quanto riferisce AdnKronos, lo scorso mercoledì un funzionario della Farnesina aveva sentito qualcuno gridare “Aiuto, aiuto” così si è rivolto a due carabinieri del presidio che hanno effettuato un sopralluogo senza trovare nessuno.

La segnalazione sarebbe avvenuta tra le 18.25 e le 19, alla stessa ora in cui risale l’ultimo segnale del cellulare della vittima, con il quale aveva scambiato messaggi con famigliari e colleghi.

Il cellulare personale di Fabio Palotti non si trova

Sul suddetto telefono, sempre secondo quanto rilanciato da Adn si legge: “Un cellulare personale, che a differenza di quello di servizio, non è stato ancora trovato.

Questo è un punto che va chiarito”, come spiegato dall’avvocato dell’operaio deceduto e della famiglia Michele Montesoro.

Oggi è prevista l’autopsia sul corpo della vittima dell’incidente sul lavoro, che si terrà presso il Policlinico Gemelli. L’esame autoptico chiarirà se l’operaio è morto sul colpo o se la morte risale a prima, al pomeriggio, quando il telefono ha smesso di funzionare.

Il pm ha disposto anche un accertamento sulla cabina dell’ascensore dove è avvenuto l’incidente.