Orietta Berti di nuovo nonna: è nata un’altra nipotina, il suo nome continua un’antica tradizione di famiglia

Oltre a tutti i successi professionali, è arrivato anche un successo nella vita privata. Orietta Berti è diventata di nuovo nonna, la nipotina ha portato grande gioia in famiglia.

Nuovo fiocco rosa in casa di Orietta Berti. Suo figlio Otis e la compagna Lia Chiari hanno dato alla luce una nuova bambina. La famiglia ha accolto la nuova arrivata con tanta gioia e tenerezza; il suo nome continuerà una lunga tradizione di famiglia. Le parole della cantante e tutta la felicità dei neo-genitori e della sorellina della nuova arrivata.

Orietta Berti: è nata la nuova nipotina

È nata il 30 aprile alle 6.15 del mattino, la nuova nipotina di Orietta Berti e suo marito Osvaldo, figlia di suo figlio Otis e della compagna Lia Chiari. La bimba pesa 3 kg e 90 e “sta bene e sta già prendendo il latte”, racconta il papà a Il Resto del Carlino.

Orietta Berti, già nonna di Olivia (altra figlia di Otis e Lia), si dice molto felice ed orgogliosa del lieto evento, alla stessa fonte, infatti, racconta: “Porterà un’altra ventata di gioia nella mia famiglia e amplificherà il sentimento di tenerezza che da sempre aleggia nella nostra casa”. La cantante ha annunciato la lieta notizia anche a tutti i suoi follower di Instagram pubblicando una sorta di grande collage di immagini che compongono il fiocco rosa della nuova arrivata in famiglia. Le immagini sono state tutte accompagnate dalla stessa emozionante didascalia.

Le nipotine di Orietta Berti e la tradizione di famiglia

La neonata si chiama Ottavia, il suo nome rispetta appieno la tradizione di famiglia che prevede tutti nomi che inizino con la O. Orietta, Olivia, Otis, Omar (primogenito della cantante e del marito), Osvaldo e così via. Una tradizione che nella famiglia di Orietta Berti continua da generazioni e che ha incluso anche i due cani molossi, chiamati infatti Olimpia e Otello.

La cantante ha raccontato ancora a Il Resto del Carlino che: “Olivia (la sorellina della neonata Ottavia, ndr), ha già chiesto a nonno Osvaldo di riempire il giardino di casa con tanti giochi per accogliere la neo arrivata” e poi ha concluso: “Sono innamorata di queste mie nipotine.

È stimolante per noi nonni, vedere il mondo attraverso i loro occhi, vederli crescere ogni giorno con le loro espressioni di stupore e di curiosità nei confronti della vita”.

Orietta Berti protagonista di Quelle brave ragazze

Dopo il successo a Sanremo e la hit Mille con Fedez e Achille Lauro, Orietta Berti vive un periodo di nuova giovinezza professionale ed è richiestissima dappertutto. A partire dal 19 maggio potremmo rivederla in tv su Sky dove approderà come protagonista del programma Quelle brave ragazze e, insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi girerà per tutta l’Europa.