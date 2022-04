Orietta Berti conduttrice di un nuovo programma Rai, l’indiscrezione. Non sarà solo di musica: i temi

Orietta Berti sarà presto alla conduzione di un nuovo programma Rai. Dopo il successo vissuto a Sanremo 2021, la cantante è richiesta davvero dappertutto e non si ferma mai.

Ha stupito tutti al Festival di Sanremo con la sua splendida voce e i suoi outfit sempre scintillanti e in poco tempo tutti sono diventati pazzi per Orietta Berti. La cantante 78enne, infatti, sta vivendo una nuova giovinezza dal punto di vista professionale che non sembra volersi arrestare. Alcune indiscrezioni la vedono persino alla guida di un nuovo programma Rai.

Un nuovo programma Rai per Orietta Berti

Dopo l’avventura a Sanremo 2021 con il brano Quando ti sei innamorato, la hit estiva Mille con Fedez e Achille Lauro e delle brevi apparizioni in diretta dalla nave da crociera con Fabio Rovazzi durante la kermesse della musica italiana di quest’anno, Orietta Berti è diventata nuovamente una vera e propria star.

La cantante è ormai richiesta dappertutto, per spettacoli, eventi e perfino per la conduzione di nuovi programmi.

Stando alle parole di Vero Tv, infatti, sembra che troveremo presto Orietta alla guida di un nuovo programma Rai. Alla base della trasmissione ci sarebbe ovviamente la musica, ma anche la cucina e le varie regioni della nostra penisola.

Orietta Berti: le esperienze in tv

La carriera tv di Orietta Berti è iniziata negli anni Novanta, In realtà, Orietta Berti ha già vissuto alcune esperienze da conduttrice.

Nel 1997, infatti, insieme a Fabio Fazio ha condotto Sanremo Giovani. Avventura che i due hanno replicato anche nel 1999, insieme a Teo Teocoli, prendendo le redini di Sanremo Notte, il Dopofestival di quell’annata.

Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, presto potremmo nuovamente ammirarla come conduttrice in un nuovo programma Rai basato sulla musica, sulla cucina e in un certo senso anche sulla geografia italiana.

Nel corso degli anni abbiamo visto Orietta Berti anche nelle vesti di ballerina a Ballando con le Stelle. La cantante però si è in parte pentita dell’esperienza al programma danzante, giudicandolo “troppo faticoso”.

Ultimamente abbiamo visto Orietta Berti anche sulle poltrone di The Voice Senior nelle vesti di coach insieme a Loredana Bertè, Gigi D’’Alessio e Clementino.