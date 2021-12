The Voice Senior e Antonella Clerici: Blind Auditions con D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti

Programmi TV

A The Voice Senior continuano le fasi dedicate alle Blind Auditions. I 4 coach devono farsi convincere dalle vissute voci degli over 60 arrivati in studio per stupirli.

Seconda puntata per lo speciale talent show di The Voice Senior che continua a mostrare le caratteristiche Blind Auditions che vanno alla ricerca delle voci over 60 più belle d’Italia. Antonella Clerici conduce il secondo appuntamento dove a darsi battaglia non sono solo i concorrenti in gara ma anche i quattro agguerriti giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e la nuova arrivata Orietta Berti che faranno di tutto pur di convincere i talenti a schierarsi dalla loro parte. Scopriamo quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di The Voice Senior in onda venerdì 3 dicembre 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21:30.

The Voice Senior: continuano le Blind Auditions

Venerdì 3 dicembre 2021 in occasione della seconda puntata della trasmissione continueranno le caratteristiche Blind Auditions alla ricerca dei talenti della musica over 60. Un appuntamento impedibile per gli appassionati del talent show che avranno la possibilità di vedere se i famigerati 4 giudici decideranno prima di girarsi con la sedia per poi andare a contendersi il cantante in questione con le loro abili doti persuasive.

Antonella Clerici sarà nuovamente la padrona di casa della seconda puntata delle otto in programma su Rai1, ben tre in più rispetto alla già apprezzata prima edizione. Il programma intende infatti puntare con forza sulla fase delle Blind Auditions che fa conoscere al pubblico non solo la voce dei concorrenti in gara ma anche la storia che ognuno porta con se. Storie di vita, segnate dall’esperienza di tutti i giorni o dai sogni da cantante messi nel cassetto e rispolverati per mettersi in gioco di fronte al pubblico ed ai 4 speciali coach da convincere.

The Voice Senior: il bilancio della prima puntata

La partenza della seconda stagione del talent ha tenuto incollato allo schermo ben 3 milioni e 600mila spettatori con punte di share a sforare il 18%. La prima tappa di questo viaggio lungo ben 8 puntate a iniziato a svelare la fatidica fase delle audizioni al buio, durante le quali i coach della trasmissione hanno iniziato a darsi battaglia per accaparrarsi i migliori talenti della trasmissione.

A volte tutti e 4 d’accordo, a volte l’uno contro l’altro armato, Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e la new entry Orietta Berti hanno iniziato a formare le loro squadre tra le emozioni scaturite dalle voci vissute dei cantanti in gara.

Chi riuscirà a convincerli a portarli in squadra con loro?