Chi è Gigi D’Alessio: carriera, moglie, compagna, figli e ritorno come coach a The Voice Senior

Chi è

Il noto cantante Gigi D' Alessio è l'attuale coach della seconda edizione di The Voice Senior. Gigi attualmente è fidanzato con Denise Esposito e diventerà padre per la quinta volta.

Gigi D’Alessio è un cantautore, produttore discografico e conduttore televisivo italiano. Nel corso della sua carriera ha venduto 26 milioni di dischi. Il cantante è molto conosciuto anche all’estero. Uno dei suoi figli, Luca D’Alessio in arte LDA, partecipa all’edizione di Amici 2021. Il nuovo impegno televisivo di Gigi D’Alessio, lo vede attualmente impegnato nel ruolo di coach nella seconda edizione di The Voice Senior.

Gigi D’Alessio e l’esordio nel mondo della musica

Luigi “Gigi” D’Alessio nasce a Napoli il 24 febbraio 1967, è l’ultimo di tre figli di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri d’Aosta.

All’età di 12 anni riceve come regalo una fisarmonica, successivamente si iscrive al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. D’Alessio all’età di 21 anni dirige l’orchestra Scarlatti e si forma come autore e pianista di Mario Merola, grande personaggio e dominatore della scena musicale napoletana. Negli anni ’90 il cantante inizia a pubblicare i primi dischi. Nel 1992 pubblica Lasciatemi cantare, l’anno dopo esce Scivolando verso l’alto.

La carriera di Gigi D’Alessio: i singoli, gli album, Sanremo

Nel 1996 Gigi pubblica l’album “Fuori dalla mischia“, che comprende i singoli di Chiove e Anna se sposa. Nello stesso anno esce il film Annaré nelle sale cinematografiche in cui il famoso cantante interpreta il ruolo di protagonista. Nel 1999 esce il brano Portami con te che contiene altri 11 suoi inediti, nello stesso anno si esibisce davanti al presidente statunitense Bill Clinton. Negli anni 2000 Gigi partecipa al Festival di Sanremo e l’album Quando la mia vita cambierà diventa disco d’oro. L’anno dopo, torna a Sanremo e presenta la canzone Tu che ne sai.

Nel 2003 Gigi è impegnato con un tour internazionale, che lo porta in Canada, in Australia e negli Stati Uniti. È il vincitore di due importarti riconoscimenti: Venice Music Awards e Premio Barocco. Gigi D’ Alessio cura la colonna sonora No problem del film di Vincenzo Salemme. Il 14 febbraio 2011 debutta in un concerto-show svolto al Radio City Music Hall di New York. Nel 2012, partecipa al 62esimo Festival di Sanremo a fianco di Loredana Bertè, sotto le note di Respirare.

Il 24 febbraio 2017 esce 24/02/1967, l’album segna i cinquant’anni di Gigi D’ Alessio. Con il brano La prima stella prende parte per la quinta volta al Festival di Sanremo.

Gigi D’Alessio coach di The Voice Senior

Nel 2019 Gigi diventa il giudice-coach nel talent show The Voice di Rai 2, mentre dall’anno successivo siede fra i giudici di The Voice Senior. Questa versione del programma è condotta da Antonella Clerici. Gigi è il giudice del programma insieme a Clementino, Loredana Bertè, Jasmine Carrisi e il padre Al Bano. D’Alessio partecipa come coach anche nella seconda edizione di The Voice Senior in onda dal 19 novembre 2021 su Rai 2. Invece che da Al Bano e dalla figlia Jasmine però, uno dei posti riservati ai giudici verrà occupato da Orietta Berti.

Gigi D’ Alessio: vita privata e figli del cantante

Dal 1986 al 2006 Gigi D’ Alessio è stato sposato con Carmela Barbato, con la quale ha dato alla luce tre figli. Il maggiore è nato nel 1986 e si chiama Claudio. La secondogenita si chiama Ilaria ed è nata nel 1992. Il più giovane dei tre è invece Luca D’ Alessio in arte LDA, attuale concorrente dell’edizione di Amici 2021. Gigi è anche nonno, il figlio Claudio ha 3 figlie: Noemi, Sofia e Giselle. Nel 2006 ha avuto una relazione con la famosa cantante Anna Tatangelo, interrotta nel 2020.

Anna e Gigi hanno un figlio di nome Andrea, nato il 31 marzo 2010. Attualmente D’Alessio è fidanzato con Denise Esposito, una giovane ragazza conosciuta durante un concerto a Capri. Stnado alle notizie emerse negli ultimi mesi, il cantante dovrebbe arrivare presto padre per la quinta volta.