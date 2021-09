Gigi D’Alessio diventa nonno, il figlio Claudio è padre per la terza volta: le immagini del bebé

Gossip

Fiocco rosa in casa D’Alessio. Il cantante Gigi è diventato nonno per la terza volta. A regalargli la nuova “baby gioia” è il figlio Claudio, che è diventato papà della figlia avuta con la compagna Giusy Lo Conte. Fra qualche mese, Gigi diventerà a sua volta padre per la quinta volta. Le immagini della piccola sono apparse in queste ore sui social.

Gigi D’Alessio nonno per la terza volta: l’annuncio nello scatto social

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di Gigi D’Alessio per la notizia sull’imminente arrivo del suo quinto figlio.

Fra indiscrezioni e foto rubate del pancino, il cantante è apparso spesso nelle vesti di futuro papà e i fan si sono appassionati alla sua storia con la nuova fidanzata Denise Esposito. Oggi è finalmente arrivata alla notizia dell’arrivo di un nuovo nato in casa sua, ma non si tratta ancora di suo figlio. A diventare papà è infatti Claudio D’Alessio, il primogenito del cantante, nato dal suo matrimonio con Carmela Barbato.

La notizia è stata diffusa sui social dallo stesso Claudio, che in passato ha già reso nonno il cantante.

Il figlio di Gigi ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui lui e la compagna Giusy Lo Conte posano in due selfie tenendo in braccio la nuova nata. I genitori sorridono contenti all’obiettivo, mentre la piccola è accoccolata fra le loro braccia.

Gigi D’Alessio, il messaggio per la nascita della nipotina: le parole del figlio Claudio

A lato delle immagini della bambina, Claudio D’Alessio ha scritto un emozionante messaggio di benvenuto per la sua bambina. “Il destino ha voluto che la mia vita si tingesse di Rosa“ ha scritto gioioso. “Oggi è nata la mia terza Principessa. Benvenuta Giselle D’Alessio“ ha aggiunto rivelando il nome della piccola.

“Il tuo nome vuol dire ‘Promessa’ quella che faccio a me stesso, di impegnarmi ad essere un papà degno delle mie figlie“ ha scritto ancora il neopapà. “Giusy Lo Conte, sarà un lungo cammino, ma insieme a te… solo una piacevole passeggiata. Ti Amo amore mio” ha infine concluso romanticamente riferendosi alla sua compagna.

Sotto il post sono stati lasciati like e commenti di buon auspicio. Fra le persone che hanno scelto di dare il loro “benvenuto social” alla neonata non è mancato ovviamente “nonno Gigi“, che si è aggiunto agli auguri.

“Benvenuta Giselle, sarai protetta da Dio e da tutti noi“ ha scritto infatti il cantante emozionato.