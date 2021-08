Gigi D’Alessio, il figlio Claudio rompe il silenzio sulla gravidanza di Denise Esposito: la sua reazione

Gossip

La gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio è senza dubbio una delle notizie che più hanno fatto parlare nelle ultime settimane. Mentre per lei, Denise Esposito si tratterà della prima esperienza da mamma, per il cantante partenopeo quello che nascerà nei prossimi mesi sarà il quinto figlio. In questi giorni il suo primogenito, Claudio, ha parlato per la prima volta della novità in arrivo nella famiglia.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito presto genitori: la rivelazione sul regalo di lusso

Gigi D’Alessio sarà presto papà per la quinta volta: questa è la notizia di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane.

L’indiscrezione è stata diffusa da Chi, che aveva pubblicato alcune immagini che lo ritraevano in compagnia della fidanzata Denise Esposito. A inizio agosto, il magazine aveva dato per certa la notizia della sua gravidanza e dimostrarlo sarebbero state proprio le immagini allegate all’articolo. A stupire i fan del cantante è stata anche la differenza d’età fra lui, che ha 54 anni e la sua fidanzata, che ne ha invece 29.

Da allora, Gigi D’Alessio non ha ancora confermato, né smentito nulla e come lui anche Denise sembrerebbe aver scelto la strada del silenzio. Secondo la rivista Di Più la sua gioia sarebbe comunque incontenibile e non appena avrebbe saputo che la sua fidanzata è incinta, avrebbe acquistato per lei un prezioso anello di brillanti.

Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: parla il primo figlio Claudio

Gigi e Denise continuano a mantenere il riserbo sul possibile arrivo di un bambino e non c’è dubbio che solo loro siano a conoscenza della verità sulla gravidanza. In questi giorni però, il figlio maggiore del cantante, Claudio, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrano lasciare poco spazio alle incertezze.

“Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione.

Come quella che sta vivendo mio padre” ha commentato la notizia parlando con Di Più.

“Non so molto“ ha poi ammesso Claudio D’Alessio. “Ma una cosa è certa, di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri” ha concluso confermando indirettamente che ci sia davvero un motivo per cui festeggiare nella nuova famiglia di suo padre.

Chi è Claudo D’Alessio: il primogenito di Gigi D’Alessio è già padre

Claudio D’Alessio è il più anziano dei figli del cantante ed è nato nel 1986, dal suo primo matrimonio con Carmela Barbato. Dopo di lui, Gigi e la prima moglie hanno poi ancora avuto Ilaria, classe 1992 e Luca, nato nel 2003.

Nonostante sia il figlio della coppia che più ha vissuto al fianco del padre, Claudio non è stato influenzato dal mondo della musica e conseguito il diploma superiore ha scelto di diventare imprenditore, aprendo un brand specializzato in sport e wellness.

Appena 20enne, Claudio è diventato padre di Noemi nel 2007, rendendo per la prima volta Gigi D’Alessio nonno. Oggi la nipote del cantante ha già 15 anni. Nel settembre 2020, Claudio è diventato nuovamente padre della sua seconda figlia, avuta con la ballerina Giusy Lo Conte.

In passato, Claudio D’Alessio ha avuto un flirt con Cristina Buccino ed è stato a lungo fidanzato con Nicole Minetti. Dopo cinque anni però la storia sarebbe finita, a quanto pare per via di un tradimento di lui. Quando lui e la Minetti stavano insieme, sarebbe stato accusato dalla loro colf di averla presa a schiaffi, insultata e tenuta in uno stato di semi-schiavitù. Le gravi accuse dovrebbero venire discusse in tribunale a Roma il prossimo settembre.