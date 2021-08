Gigi D’Alessio e Denise Esposito: nuove indiscrezioni sulla gravidanza. La confessione dell’amica della coppia

Gossip

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono da giorni al centro del gossip per via dell’indiscrezione emersa sul bebé in arrivo. La nuova fidanzata del cantante sarebbe incinta e nonostante né lei né il suo compagno abbiano ancora parlato pubblicamente della gravidanza, le immagini uscite nell’ultimo periodo sembrerebbero confermare l’ipotesi. Nonostante il totale silenzio della coppia, c’è già chi assicura che tra loro ci sia “amore vero”.

Gigi D’Alessio, Denise Esposito è incinta: ma manca la conferma ufficiale

Dieci giorni fa i fan di Gigi D’Alessio hanno ricevuto una notizia che in pochi si sarebbero aspettati.

La sua compagna Denise Esposito, di 29 anni, sarebbe incinta e il cantante starebbe quindi per diventare papà per la quinta volta. Il condizionale però e d’obbligo, perche nel tempo trascorso da quando Chi ha diffuso la sorprendente novità, né Gigi, né la sua compagna hanno parlato della questione. Per ora l’indiscrezione è stata confermata solamente dalle immagini pubblicate dal settimanale. Negli scatti si vede la coppia paparazzata in vacanza e un primo possibile accenno di pancino sul ventre della fidanzata di D’Alessio. Qualche giorno fa, il figlio maggiore di Gigi, Claudio D’Alessio ha inoltre rilasciato un’intervista al magazine, parlando apertamente della gravidanza finora taciuta e esprimendo la sua opinione in merito.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: il costume avvolge un pancino sospetto

È di queste ore la terza prova a sostegno dell’indiscrezione sulla gravidanza di Denise Esposito. Il magazine Gente ha infatti pubblicato un servizio, annunciato in copertina, contenente nuove immagini di Gigi D’Alessio e della sua fidanzata. “Quante carezze al figlio in arrivo“ titola l’anticipazione della notizia, che accompagna le parole “Gigi D’Alessio e Denise, dolce attesa sullo yatch”.

Nello scatto pubblicato in copertina si vedono il cantante e la sua fidanzata sull’imbarcazione. Lui indossa un costume a bermuda rosso, mentre lei ha un costume intero bianco e un copricostume lungo della medesima tonalità. Denise porta una mano sulla pancia, gesto che spesso si vede fare alle donne durante la gravidanza.

Secondo Gente, Denise dovrebbe essere entrata nel settimo mese di gestazione e il parto dovrebbe avvenire in autunno.

Il regalo di Gigi D’Alessio a Denise Esposito per la sua gravidanza

Nonostante i silenzi della coppia, in questi giorni è trapelata una notizia che se confermata contribuirebbe a confermare le voci sulla gravidanza.

La rivisita Di Più ha infatti rivelato che secondo alcune fonti Gigi D’Alessio avrebbe deciso di acquistare un regalo speciale alla sua fidanzata, dopo aver scoperto della sua gravidanza. Il cantante avrebbe scelto un anello di diamanti per la sua Denise, per festeggiare e ricordare per sempre il magico momento della rivelazione sull’arrivo del nuovo bebé.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito presto genitori: parla l’amica della coppia

Alle già numerose tessere del “puzzle dell indiscrezioni” sulla gravidanza di Denise Esposito si è aggiunta recentemente la dichiarazione di un’amica della coppia, che ha parlato ai microfoni di Gente.

La fonte avrebbe ammesso di sapere che Gigi ha perso la testa per la sua fidanzata. “Tra loro è amore vero, è una relazione molto solida. Gigi è finalmente sereno acanto a lei“ le sue parole. Secondo l’amica della coppia infine, entrambi avrebbero intenzioni molto serie sul loro futuro.