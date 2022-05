Raimondo Todaro risponde alle critiche per le sue parole dopo l’eliminazione di Nunzio ad Amici

Raimondo Todaro ha commentato l'eliminazione di Nunzio ad Amici con parole che in queste ore sono state oggetto di polemica. Il maestro è tornato sui social per fare chiarezza.

In questi giorni l’eliminazione di Nunzio Stancampiano ad Amici è stata motivo di polemica sui social a causa delle parole che il maestro Raimondo Todaro ha rivolto al ragazzo. Secondo il ballerino però le sue parole sono state frainese e in queste ore è tornato sui social per fare chiarezza e spiegare quale fosse il vero significato del suo discorso.

Raimondo Todaro torna sui social per parlare dell’eliminazione di Nunzio ad Amici

Ne corso della puntata di Amici del 20 marzo Nunzio Stancampiano è stato eliminato da talent show di Canale 5. Il ragazzo, che si è distinto subito per le sue doti, nonché per il suo carattere, ha ricevuto moltissima solidarietà da molti volti del programma, tra cui anche la sua conduttrice: “Nunzio mancherai a tutti qua” ha infatti dichiarato Maria De Filippi.

Tra chi ha espresso maggior amarezza per la sorte toccata al ragazzo è stato Raimondo Todaro, che subito dopo l’eliminazione ha dichiarato: “Chiaramente ho il rimorso…Ogni tanto ci penso: se fosse entrato a settembre…“

In molti hanno pensato che fosse un riferimento a Mattia Zenola, che all’inizio dell’edizione è entrato proprio al posto del “rivale”. Nunzio, infatti, è subentrato solo quando il concorrente si è dovuto ritirare per un infortunio.

Per fare chiarezza, dunque, alla fine Raimondo Todaro è dovuto intervenire sui social.

“Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre, quindi forse sono stato poco chiaro. Mi sono battuto perché Matti avesse un banco a settembre. Lui sa quanto io sia felice per questo” sottolinea il maestro di Amici con una storia Instagram.

“Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli altri allievi perché non ha fatto tutto il percorso non ha niente a che vedere con Matti – spiega subito dopo – La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale.

Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro.

E ne ho avuto dimostrazione dalle loro Stories“.

Le prime parole di Nunzio dopo l’eliminazione ad Amici

In effetti Nunzio, subito dopo l’eliminazione, ha commentato la notizia e non ha mostrato il benché minimo risentimento nei confronti di Raimondo Todaro – dimostrando dunque di aver compreso il discorso del maestro.

Dopo un’intervista per Witty è infatti tornato sui social per rivolgersi sia ai fan che a tutti gli insegnanti del programma, spendendo parole al miele per tutti loro. In particolare sull’ex ballerino di Ballando con le stelle ha scritto: “Ringrazio colui che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto Raimondo Todaro, sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso“.