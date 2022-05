Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 2 maggio a venerdì 6 maggio: trama

Un posto al sole torna in onda lunedì 2 maggi 2022 a partire dalle ore 20:45 con la nuova striscia di episodi settimanali. Scopri le trame delle puntate della in onda fino a venerdì 6 maggio.

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate in onda dal 2 maggio

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 2 maggio 2022

Chiara ha effettuato la sua deposizione alla polizia ed ora è preda dei giornalisti. Lara tenta il tutto per tutto con Fabrizio per allearsi e per tenere separati Ferri e Marina. Dopo la crisi con Ornella e la decisione di allontanarsi, Raffaele cerca compagnia che troverà in una figura inaspettata.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 3 maggio 2022

Raffaele patisce ancora una volta la distanza da Ornella così tanto da cercare altrove quello che gli manca ogni giorno in famiglia. La rivelazione fatta da Chiara mescola una volta per tutte le carte della vicenda ed avrà serie ripercussioni nei rapporti fra Filippo, Ferri e Marina. Lara sta riuscendo nel suo piano di cercare una complicità con Fabrizio, rivelandogli un’importante verità su quello che prova Marina.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 4 maggio 2022

Filippo e Marina criticano aspramente Roberto per il trattamento riservato a Chiara e l’uomo prende una decisione del tutto inaspettata che ribalterà la situazione.

Raffaele deve fare i conti con se stesso dopo aver capito di provare un forte interesse per Elvira tanto di decidere da che parte andare al bivio di fronte al quale si trova. Cosa farà del suo matrimonio con Ornella?

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 5 maggio 2022

Le dimissioni di Roberto Ferri dalle imprese Petrone scuotono i collaboratori che hanno diverse reazioni a tratti positive in tanti ma di fatto lo portano alla fine del rapporto con Marina ed anche Lara.

Alberto fa una sorpresa a Clara che la lascia senza parola. Accompagnando Cotugno all’ospedale, Guido assiste a un’interazione un po’ troppo confidenziale tra Sarti e un aitante infermiere facendo pensare che Cerruti possa essere stato tradito.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 6 maggio 2022

Rossella cerca di accorciare le distanze con Riccardo ma Michele di contro comincia a nutrire dei dubbi su di lui. La storia fra Crovi e Virginia arriva a una svolta sorprendente. Ancora una volta Marina oppone resistenza ai suoi sentimenti per Ferri.

Mentre Mariella si proietta sulle vacanze con Cerruti e Bruno, Guido fa un’inquietante scoperta sul dottor Sarti.