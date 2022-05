Emma risponde a un fan che la invita a togliere la mascherina: “Faccio un po’ come c***o mi pare”

Sin dai tempi in cui era allieva ad Amici di Maria de Filippi, Emma Marrone si è fatta conoscere per la sua essenza schietta dicendo sempre ciò che pensa in faccia ai diretti interessati. In questi giorni ha risposto ad una critica di un utente Twitter in modo molto autentico e spontaneo e il suo commento è diventato subito davvero virale facendo il giro del web.

Emma Marrone: la foto del 1 maggio

In data 1 maggio Emma Marrone ha voluto condivider su Twitter una foto ricordo in bianco e nero risalente allo scorso anno della manifestazione Bauli in piazza organizzata a supporto dei lavoratori dello spettacolo nel mese di maggio 2021.

In tale occasione – e quindi anche nella foto – data l’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso Emma, come tutti, indossava la mascherina. Come didascalia del post Emma ha scritto semplicemente “Buon 1 maggio”, aggiungendo un cuoricino.

Un follower della cantante salentina, non accorgendosi che la foto non fosse recente, ha commentato: “Emmuccia e toglitela quella c***o di mascherina”, facendo implicitamente riferimento al fatto che in data 1 maggio 2022 sia decaduto l’obbligo delle mascherine nei luoghi sia aperti che chiusi (anche se ci sono ancora delle eccezioni).

La risposta di Emma Marrone all’utente Twitter

Subito è arrivata la risposta secca di Emma Marrone, che non perdendo tempo a spiegare all’utente che la foto fosse vecchia di un anno, ha scritto: “Mi sento di dirti… che faccio un po’ come c***o mi pare”.

Riferendosi forse al fatto che, nonostante l’obbligo sia decaduto, le persone hanno comunque tutto il diritto indossare la mascherina se questa le fa sentire più sicure. Il suo commento di risposta ha ottenuto oltre 5mila like ed è diventato subito virale venendo ripostato anche da varie pagine su altri social.