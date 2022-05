Eurovision Song Contest 2022, l’Italia a caccia del bis: tutti i vincitori della kermesse prima dei Maneskin

Il countdown in vista dell’Eurovision Song Contest 2022 sta per terminare. Il festival internazionale si svolgerà a partire da martedì 10 maggio 2022 e sancirà quale dei 40 cantanti e gruppi in gara sarà in grado di succedere alla vittoria della scorso maggio dei Maneskin. In pole position nei pronostici dei bookmakers sembrano esserci proprio i nostri Mahmood e Blanco, gli artisti vincitori del Festival di Sanremo con la loro hit dal titolo di Brividi che vanno a caccia di uno storico bis per il nostro Paese. L’impresa non ci è riuscita dopo le sensazionali vittorie di Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno e chissà che questa volta non possa essere quella buona grazie al calore ed all’entusiasmo della città di Torino, il luogo scelto per la kermesse.

Prima di vivere a pieno la gara che si concluderà il 14 maggio ripercorriamo la carrellata di tutti i vincitori che hanno trionfato nella gara canora europea più prestigiosa.

Eurovision Song Contest 2022: Mahmood e Blanco vanno a caccia dei Maneskin

Siamo ormai ad una settimana dal via dell’attesissima kermesse che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022 e che eleggerà il degno oppure i degni eredi dei Maneskin. Dopo il sensazionale successo dello scorso anno della band romana sarà caccia aperta al loro trono che di fatto li ha consacrati a livello mondiale.

I primi a credere nell’impresa di un clamoroso quanto importante bis sono i nostri Mahmood e Blanco, in gara con la loro Brividi, che di fatto cercheranno di mettere a segno una storica doppietta mai riuscita all’Italia. Dopo le vittorie di Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990 il nostro Paese non è infatti riuscito a bissare il successo e chissà che non ci riesca proprio quest’anno nel capoluogo sabaudo.

Eurovision Song Contest 2022: tutti i vincitori della kermesse

Prima di scoprire chi si laureerà vincitore del Eurovision Song Contest 2022 facciamo un salto nel passato e scopriamo la lista completa di tutti i vincitori della kermesse dalla sua prima lontana edizione del 1956 a l’ultima del 2021, ricordando che quella del 2020 è stata rinviata per la pandemia di Covid:

1956: Svizzera, Lys Assia con Refrain

1957: Paesi Bassi, Corry Brokken con Net als toen

1958: Francia, André Claveau con Dors, mon amour

1959: Paesi Bassi, Teddy Scholten con Een Beetje

1960: Francia, Jacqueline Boyer con Tom Pillibi

1961: Lussemburgo, Jean-Claude Pascal con Nous les amoureux

1962: Francia, Isabelle Aubret con Un premier amour

1963: Danimarca, Grethe e Jørgen Ingmann con Dansevise

1964: Italia, Gigliola Cinquetti con Non ho l’età (per amarti)

1965: Lussemburgo, France Gall con Poupée de cire, poupée de son

1966: Austria, Udo Jürgens con Merci, Chérie

1967: Regno Unito, Sandie Shaw con Puppet on a String

1968: Spagna, Massiel con La, la, la

1969: Francia, Frida Boccara con Un jour, un enfant / Paesi Bassi, Lenny Kuhr con De troubadour / Regno Unito, Lulu con Boom Bang-a-Bang / Spagna, Salomé con Vivo cantando

1970: Irlanda, Dana con All Kinds of Everything

1971:Principato di Monaco, Séverine con Un banc, un arbre, une rue

1972: Lussemburgo, Vicky Leandros con Après Toi

1973: Lussemburgo, Anne-Marie David con Tu te reconnaîtras

1974: Svezia, ABBA con Waterloo

1975: Paesi Bassi, Teach-In con Ding-a-dong

1976: Regno Unito, Brotherhood of Man con Save Your Kisses for Me

1977: Francia, Marie Myriam con L’oiseau et l’enfant

1978: Israele, Izhar Cohen & Alphabeta con A-Ba-Ni-Bi

1979: Israele, Gali Atari e i Milx & Honey con Hallelujah

1980: Irlanda, Johnny Logan con What’s Another Year

1981: Regno Unito, Bucks Fizz con Making Your Mind Up

1982: Germania Ovest, Nicole con Ein bißchen Frieden

1983: Lussemburgo, Corinne Hermès con Si la vie est cadeau

1984: Svezia, Herreys con Diggy-Loo Diggy-Ley

1985: Norvegia, Bobbysocks con La det swinge

1986: Belgio, Sandra Kim con J’aime la vie

1987: Irlanda, Johnny Logan con Hold Me Now

1988: Svizzera, Céline Dion con Ne partez pas sans moi

1989: Jugoslavia, Riva con Rock Me

1990: Italia, Toto Cutugno con Insieme: 1992

1991: Svezia, Carola con Fångad av en stormvind

1992: Irlanda, Linda Martin con Why Me?



1993: Irlanda, Niamh Kavanagh con In Your Eyes

1994: Irlanda, Paul Harrington e Charlie McGettigan con Rock ‘n’ Roll Kids

1995: Norvegia, Secret Garden con Nocturne

1996: Irlanda, Eimear Quinn con The Voice

1997: Regno Unito, Katrina and the Waves con Love Shine a Light

1998: Israele, Dana International con Diva

1999: Svezia, Charlotte Nilsson con Take Me to Your Heaven

2000: Danimarca, Olsen Brothers con Fly on the Wings of Love

2001: Estonia, Tanel Padar e Dave Benton con Everybody

2002: Lettonia, Marie N. con I Wanna

2003: Turchia, Sertab Erener con Everyway That I Can

2004: Ucraina, Ruslana con Wild Dances

2005: Grecia, Helena Paparizou con My Number One

2006: Finlandia, Lordi con Hard Rock Hallelujah

2007: Serbia, Marija Šerifović con Molitva

2008: Russia, Dima Bilan con Believe

2009: Norvegia, Alexander Rybak con Fairytale

2010: Germania, Lena Meyer-Landrut con Satellite

2011: Azerbaigian, Ell & Nikki con Running Scared

2012: Svezia, Loreen con Euphoria

2013: Danimarca, Emmelie de Forest con Only Teardrops

2014: Austria, Conchita Wurst con Rise like a Phoenix

2015: Svezia, Måns Zelmerlöw con Heroes

2016: Ucraina, Jamala con 1944

2017: Portogallo, Salvador Sobral con Amar pelos dois

2018: Israele, Netta con Toy

2019: Paesi Bassi, Duncan Laurence con Arcade

2021: Italia, Maneskin con Zitti e Buoni