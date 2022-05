Manuel Bortuzzo svela cosa è successo con Lulù Selassié e parla della fine della loro storia iniziata al GFVip

Dopo la rottura, Manuel Bortuzzo è tronato a aparlre di Lulù Sealssié e della loro relazione che fatto sognare tutti i fan del GfVip. Intanto è stato pizzicato in compagnia di una sua ex.

Dopo la rottura annunciata sui social, Manuel Bortuzzo è tornato a parlare di Lulù Selassié e della loro storia d’amore nata sotto gli occhi vigili delle telecamere dell’ultimo Grande Fratello Vip. Nell’intervista ha raccontato anche della sua ex ragazza Martina, presente nel periodo dell’incidente e subito dopo l’annuncio della rottura è stato pizzicato insieme a Federica Pizzi, altra sua ex ragazza.

Manuel Bortuzzo e la relazione con Lulù Selassié

Hanno fatto sognare tutto il pubblico del GFVip che ha visto nascere la loro storia d’amore e l’ha seguita con forte passione. In data 25 aprile, però, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno annunciato al popolo dei social la fine della loro favola.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni il nuotatore è tornato a parlare della principessina etiope e della relazione, ormai terminata, con lei.

“Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita”. Ha esordito Manuel. Poi ha spiegato la ragione per cui l’amore con Lulù sia arrivato al capolinea: “La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.

Cosa pensa Manuel Bortuzzo dell’amore

Durante l’intervista, Manuel Bortuzzo ha parlato anche del suo libro Rinascere e ha dato la sua versione sull’amore, chiamando in causa persino la sua ex ragazza Martina, presente nel periodo del drammatico incidente.

“L’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. – Ha detto Manuel – Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina.

Lei è stata una coccola, l’attenzione in più”.

Manuel Bortuzzo pizzicato con Federica Pizzi

Lo scorso 25 aprile Manuel Bortuzzo sui social ha fatto chiarezza sulla sua rottura con Lulù Selassié.

Subito dopo è stato ripreso in un video che lo immortala ad una festa insieme ai suoi amici tra cui anche Federica Pizzi (ex fidanzata “arrivata” tra Martina e Lulù). Il video ha subito fatto il giro del web e molti fan del nuotatore hanno pensato subito ad un ritorno di fiamma tra i due. Nonostante tutto, comunque, nessuno dei due ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, forse i due si sono ritrovati a causa di amici in comune.