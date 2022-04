Manuel Bortuzzo pizzicato con l’ex Federica dopo la rottura con Lulù Selassié: l’ira dei fan sui social

Manuel Bortuzzo è stato pizzicato in compagnia dell'ex Federica a pochi giorni dalla rottura con Lulù. Il video che lo incastra è diventato virale, così come le critiche dei fan.

La polemica attorno alla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è destinata a proseguire ancora per diverso tempo, soprattutto perché in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sull’atleta. Alcuni utenti social hanno infatti condiviso un video in cui il ragazzo si vede in compagnia dell’ex fidanzata, Federica Pizzi, proprio nelle ultime ore. Inutile dire che i fan del reality e sostenitori dell’ormai ex coppia si sono subito schierati, criticando pesantemente l’ex gieffino.

Manuel e Federica pizzicati insieme dopo la rottura con Lulù: la reazione dei fan

Da qualche giorni i fan della coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno scoperto che i due hanno chiuso la propria relazione.

Ad annunciarlo è stato proprio il nuotatore, che sui social ha rivelato anche qualche generico retroscena sulla rottura. Anche l’ex gieffina è poi intervenuta per commentare l’accaduto, lasciandosi andare però a qualche frecciatina al veleno.

Una situazione, insomma, destinata ad essere al centro dell’attenzione per moltissimo tempo, soprattutto dopo le ultime novità sull’ex gieffino. In queste ore infatti è stato pizzicato in compagnia della sua ex Federica Pizzi da una fan – che ha prontamente condiviso il video che li “inchioda”.

Anche se il contenuto è stato poi cancellato da Instagram, alcuni utenti hanno fatto in tempo a salvare la clip e l’hanno riproposta su Twitter – dove non solo è diventata virale ma ha anche scatenato l’ira del pubblico del Grande Fratello Vip.

“Ridicolo, un uomo piccolo la morta di fama della ex lo rivuole e che se lo prendesse. Pagliacci tutti e due” commenta qualcuno subito sotto il contenuto, mentre qualcun altro mostra solidarietà nei confronti di Lulù: “Ma un briciolo di ritegno? Oggi la lascia in treno, oggi con l’ex! In tutto questo non oso immaginare lo stato in cui è Lullina!

“.

In realtà che tra i due potesse essere finita c’erano già alcuni segnali, che proprio poco prima dell’annuncio di Bortuzzo erano diventati centrali nel dibattito dei fan.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati: gli indizi social prima della rottura

Da qualche giorno, in realtà, i fan si chiedevano cosa stesse accadendo tra Lulù Selassié e la famiglia di Manuel Bortuzzo. Negli scorsi giorni infatti in molti hanno notato che il padre Franco Bortuzzo ha smesso di seguire Lucrezia su Instagram e poco dopo anche il fratello Kevin ha fatto lo stesso.

Segnali che hanno fatto preoccupare il pubblico del Grande Fratello Vip, che hanno per l’appunto iniziato a sospettare che il rapporto tra i due ex gieffini si stesse in qualche modo incrinando.

Nonostante ciò però la notizia ha comunque sconvolto i fan, che fino a pochi giorni prima avevano letto e visto le ultime interviste rilasciate dai due e sembravano intenzionati addirittura ad allargare la famiglia.