Lulù Selassié conferma la rottura con Manuel Bortuzzo e attacca: “Terze persone si sono messe in mezzo”

Dopo l’annuncio di Manuel Bortuzzo, anche Lulù Selassié è voluta intervenire sui social per commentare la fine della loro storia d’amore dopo il Grande Fratello Vip. La Princess, attraverso una diretta su Instagram, ha di fatto confermato la rottura con il nuotatore e ha svelato i motivi che, a suo dire, l’avrebbero causata. “Ci sono delle persone che purtroppo si sono messe in mezzo” l’accusa.

Lulù Selassié rompe il silenzio sulla rottura con Manuel Bortuzzo

L’idillio d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si è spezzato poche settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip. Quello che sembrava essere un sogno anche per gli affezionatissimi fan della coppia, si è presto tramutato in cruda realtà con l’annuncio del nuotatore che, ieri, ha ufficializzato la rottura con la fidanzata.

Pochi istanti dopo l’annuncio, anche la Princess è voluta intervenire per commentare quanto accaduto, e l’ha fatto attraverso una diretta Instagram. Prima ha parlato del dispiacere per la fine di questa storia d’amore e, a seguire, ha svelato i motivi della rottura, lanciando una forte accusa: “Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera. Mi dispiace, ovviamente, non era questo il programma della nostra relazione.

Però purtroppo non è né colpa mia né colpa di Manu: è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Ci sono delle persone che purtroppo si sono messe in mezzo e hanno cercato di metterci contro, ovviamente non persone della mia famiglia“.

L’annuncio di Manuel Bortuzzo: “Divergenze di vedute tra noi“

Non è dato sapere chi siano queste “terze persone“. Tuttavia gli indizi emersi nelle ultime settimana potrebbero far riferimento ad alcuni parenti di Manuel Bortuzzo. Dal padre, che ha deciso di non seguire più Lulù su Instagram, sino alla medesima decisione presa dal fratello del nuotatore poco tempo dopo.

Indizi che non sono sfuggiti ai fan della coppia, messi in allarme da un’ipotetica rottura poi concretizzatasi ieri attraverso l’annuncio del ragazzo.

Annuncio in cui ha ufficializzato la rottura e svelato il motivo: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“.