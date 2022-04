Il fratello di Manuel Bortuzzo ha smesso di seguire Lulù Selassié sui social: cosa sta accadendo in famiglia

S’infittisce il mistero attorno ai rapporti tra Lulù Selassié e la famiglia di Manuel Bortuzzo. In questi giorni infatti in molti hanno notato che Franco (papà del nuotatore) ha smesso di seguire Lucrezia sui social e tra i fan si è scatenato il caos. In queste ore, inoltre, è emerso che anche il fratello Kevin avrebbe fatto lo stesso e la polemica si è ben presto alimentata.

Kevin Bortuzzo ha smesso di seguire Lulù Selassié sui social: il mistero s’infittisce

Negli scorsi giorni i fan di Lulù Selassié hanno notato che suo suocero Franco Bortuzzo ha smesso di seguirla sui social e si è scatenato un polverone mediatico.

Sulle prime la ragazza ha rassicurato i fan, spiegando loro che i rapporti sono ottimi e che non ci sono problemi all’orizzonte.

Qualcosa, però, dev’essere successo, dal momento che ora anche il fratello di Manuel, Kevin, ha seguito l’esempio del padre smettendo di seguire la ragazza sui social. Un gesto che, di nuovo, non è passato inosservato e i fan della ragazza sono corsi su Twitter a commentare l’accaduto, tra chi crede che si tratti di una fake news e chi invece inveisce contro i Bortuzzo affermando: “Anche Kevin non segue più Lulù…ma che schifo stanno facendo?

Boh non capisco ma cosa vogliono da questa ragazza“.

Questa volta però, vale la pena sottolinearlo, la Princess non ha ancora commentato l’accaduto e non ha condiviso alcun contenuto per rasserenare i fan. Che stia davvero accadendo qualcosa in famiglia? Forse è presto per dirlo, ma tutte queste indiscrezioni non promettono bene.

Lulù Selassié e il raporto con Franco Bortuzzo: qualcosa non torna

Tra le decine di interviste che Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno rilasciato in questi mesi, in cui hanno parlato a più riprese del loro amore, non è passata inosservata anche la dichiarazione che la ragazza avrebbe fatto al settimanale Chi e che sarebbe stata ripresa proprio in queste ore da Novella 2000.

“Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarmi a una persona se non ti capisce – ha spiegato la Principessa – Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno“.

Parole che suonano decisamente diverse da quella che la ragazza ha condiviso sui social, dove piuttosto aveva rassicurato i fan spiegando che va tutto bene.

Chissà se nelle prossime ore l’ex gieffina o qualcuno della famiglia Bortuzzo farà finalmente chiarezza sulla faccenda.