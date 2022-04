Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono detti addio, l’annuncio dell’ex gieffino: “Non è possibile continuare”

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è giunta definitivamente al capolinea. Il giovane nuotatore ha infatti annunciato la fine della relazione con la Princess, spiegandone il motivo in una Instagram story. “Ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare” le parole dell’ex gieffino che hanno spezzato il cuore di tutti i fan, che li hanno sempre sostenuti sin dal Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati: l’annuncio del ragazzo

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non hanno saputo reggere il peso della vita reale dopo la fine dell’avventura al Grande Fratello Vip.

In quella che molti definiscono una bolla televisiva, dove le emozioni e i rapporti sono decisamente amplificati rispetto alla realtà della vita, i due ex concorrenti si sono incontrati, conosciuti e, in ultimo, innamorati.

Tuttavia la loro storia d’amore non ha trovato continuità anche oltre i confini di Cinecittà. Dopo numerosi indizi che nelle ultime settimane hanno lasciato intendere una ipotetica rottura, alla fine è stato Bortuzzo a prendere parola. Condividendo su Instagram una story chiarificatrice, il giovane nuotatore ha ufficializzato la fine della love story con Lulù, spiegandone il motivo: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate.

Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“.

Manuel Bortuzzo e Lulù: gli indizi prima della rottura ufficializzata

Una rottura arrivata dopo un periodo decisamente turbolento per la coppia, con numerosi indizi che hanno fatto presagire l’imminente fine dell’idillio d’amore.

Non solo la decisione del padre di Manuel Bortuzzo di smettere di seguire Lulù Selassié su Instagram, ma anche la medesima scelta fatta pochi giorni dopo dal fratello del giovane nuotatore.

Due indizi che, seppur minimi, avevano comunque messo in allarme gli affezionatissimi fan della coppia. Ora però tutti coloro che li hanno sostenuti si ritrovano a fare i conti la realtà: Manuel e Lulù hanno deciso di lasciarsi e di prendere strade separate, dopo il sogno d’amore coltivato nella Casa del Grande Fratello Vip.