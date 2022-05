Pomeriggio5 prolungato e trasferito in un nuovo studio, Barbara D’Urso annuncia novità: “Super orgogliosa”

Barbara D'Urso farà compagnia al pubblico di Pomeriggio5 ancora per numerose settimane, in uno studio tutto nuovo: le novità annunciate dalla conduttrice.

Importanti annunci per Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio5 andata in onda ieri. La conduttrice, prima di dare il via al consueto appuntamento pomeridiano, ha infatti mostrato al pubblico la prima assoluta novità: il trasferimento della trasmissione in uno studio tutto nuovo. Ma non solo perché, oltre alla modifica logistica, il programma prolungherà l’edizione: le sue parole cariche di gioia.

Pomeriggio5 respira aria di novità: cambio di location per il programma

Il mese di maggio per Pomeriggio5 si apre nel segno delle grandi novità. Ad annunciare i grandi cambiamenti per il programma pomeridiano di Canale5 ci ha pensato la padrona di casa, Barbara D’Urso.

Ieri pomeriggio la conduttrice, prima di prendere le redini della puntata, ha infatti annunciato importanti novità. A cominciare da un vero e proprio “trasloco” dello studio, che ha cambiato collocazione trasferendosi in quello dove solitamente va in onda Mattino5.

Dopo l’indiscrezione circolante negli ultimi giorni, a dare conferma del cambio di location è stata la stessa ‘Barbarella’: “Amiche mie e amici miei di Pomeriggio 5, da oggi cambia qualcosa. Ebbene sì, ho due cose da dirvi importantissime. Primo, sono super orgogliosa da oggi di essere nello studio delle news, in uno studio super tecnologico, uno dei più moderni d’Europa.

Sono felicissima, anche perché è un record: questa trasmissione nell’ultima stagione ha cambiato 4 studi e, nonostante il cambio di studi, siete sempre lì incollati al televisore al pomeriggio con noi di Canale5“.

Pomeriggio5 prolungato fino a giugno, l’annuncio di Barbara D’Urso

E, a seguire, ha annunciato una seconda importantissima novità per il pubblico di Pomeriggio5.

Anche in questo caso sono di recente circolate voci su un presunto prolungamento dell’edizione, e anche tale rumor è stato confermato dalla padrona di casa: “L’azienda ci ha chiesto di prolungare e proseguire.

Avremmo dovuto chiudere alla fine di maggio, ma ci ha chiesto di proseguire almeno fino a metà giugno. Sono super felice di essere con voi e vi faccio un applauso, da parte di tutti noi“.

Un’importante conquista, dunque, per Barbara D’Urso. Dopo le voci che la vorrebbero fuori da Mediaset, che avrebbe deciso di puntare sempre meno su di lei, la conduttrice può dirsi certa di proseguire il suo lavoro per Pomeriggio 5 almeno fino a metà giugno.