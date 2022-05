Qualcosa di speciale stasera su Rai 2: trailer, trama, cast e dove è ambientato il film con Jennifer Aniston

La proposta di Rai2 per la prima serata di martedì 3 maggio 2022 è una pellicola sentimentale nella quale Burke, vedovo e autore di un fortunato manuale per affrontare e gestire il lutto, si innamora all’improvviso di Eloise e si scontra con la realtà che gli fa capire che ancora non ha del tutto elaborato la propria perdita. Il film Qualcosa di speciale va in onda in prima serata a partire dalle ore 21:20 e vede la partecipazione nei ruoli dei protagonisti dei conosciuti attori Jennifer Aniston ed Aaron Eckhart. Scopri le curiosità, il cast e la trama della pellicola.

Qualcosa di speciale: le curiosità ed il cast del film

Qualcosa di speciale (in lingua originale aventge il titolo di Love Happens) è un film del 2009 diretto da Brandon Camp.

La pellicola è ambientata nella città di Seattle mentre le riprese sono state effettuate a Vancouver e nella stessa città dello stato di Washington.

Protagonisti del film sono gli apprezzati Jennifer Aniston, attrice conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato Rachel Green nella popolare sitcom televisiva Friends, e Aaron Eckhart, divo dei film visti recentemente in televisione dal titolo di Attacco al potere 2 e Live! Corsa contro il tempo.

Al loro fianco compaiono invece gli altri attori Dan Fogler, Judy Greer e Martin Sheen.

Qualcosa di speciale: la trama della pellicola

Ryan Burke è un uomo di mezz’età che in seguito di una fatalità rimane vedova della sua amatissima moglie.

Travolto da questa tragedia cerca di elaborare in maniera positiva il suo dolore e decide di mettere tutto nero su bianco scrivendo un libro che presto diventa un caso letterario che fa di lui un guru dell’argomento.

Impegnato ad andare a promuovere il libro e tenere le sue convention, durante il viaggio si imbatte in una fioraia delusa dall’amore che lo farà innamorare nuovamente.

Il loro rapporto cresce dopo la passione iniziale ma non fa niente altro che mettere l’uomo di fronte al fato di non aver superato a dovere la propria grave perdita.

Guarda il trailer: