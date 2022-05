Uomini e Donne anticipazioni 3 maggio: le dame partecipano a una nuova sfilata, attesa per Gemma Galgani

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 3 maggio, verrà mandata in onda una nuova sfilata delle protagoniste del dating show. La redazione sceglierà il tema.

In ogni puntata di Uomini e Donne vengono raccontati gli sviluppi delle conoscenze di alcun protagonisti del parterre. A turno, infatti, vengono chiamati al centro dello studio alcun cavalieri e alcune dame da Maria De Filippi per aggiornare il pubblico su tutte le novità e le ultime uscite.

La protagonista indiscussa di Uomini e Donne è, da anni, Gemma Galgani. Gli scontri tra la dama torinese e l’opinionista Tina Cipollari hanno fatto la storia del programma televisivo, ma, negli ultimi tempi, Gemma Galgani è sempre meno centrale per il dating show.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 3 maggio, Gemma Galgani potrebbe tornare al centro delle polemiche.

Andrà in onda, infatti, la sfilata femminile, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 3 maggio: nuova sfilata a tema

Uomini e Donne è un dating show in cui alcune dame e alcuni cavalieri si conoscono e provano a costruire una relazione. In certe puntate, però, il format della trasmissione televisiva cambia e viene mandata in onda una sfilata di moda.

Solitamente la redazione di Uomini e Donne sceglie un tema e tutte le dame o i cavalieri costruiscono un outfit o una performance che si adatti a quell’argomento.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, anche nella puntata del 3 maggio, andrà in onda una nuova sfilata dei protagonisti del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni 3 maggio: Gemma Galgani protagonista della sfilata

Gemma Galgani ha un ruolo centrale a Uomini e Donne da anni, soprattutto il giorno in cui va in onda la sfilata femminile. La dama torinese, infatti, solitamente sorprende il pubblico del programma televisivo con delle performance sorprendenti.

Infatti, Gemma Galgani nel corso dell’attuale edizione di Uomini e Donne, si è trasformata in una sexy car washer, durante la sfilata femminile.

Ma la dama torinese ha anche messo in scena una seducente partita di biliardo.