La sexy partita di biliardo di Gemma Galgani a Uomini e Donne, la reazione di Tina Cipollari: il video

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 21 gennaio, è andata in onda la sfilata. Un momento molto amato del dating show che mette alla prova i protagonisti del parterre. Cavaliere e Dame devono scegliere outfit e performance su un dato tema e sfidarsi in studio.

Gemma Galgani, sempre molto fantasiosa in queste occasioni, ha dato di nuovo prova di sé. La Dama torinese si è esibita in una sexy partita di biliardo.

Gemma Galgani apre la sfilata a Uomini e Donne

Sono tornate le sfilate a Uomini e Donne. La prima a esibirsi, come sempre, è stata Gemma Galgani, che ha fatto un’altra esibizione delle sue.

Quelle performance, insomma, che restano nella storia del programma televisivo e diventano dei memi eterni.

Il tema della sfilata, ormai da anni, è sempre con uno sfondo di doppio senso: “Pazza idea… d’amore“. Un modo per lanciare un assist a Gemma Galgani e darle la possibilità di liberare tutta la sua creatività. E la Dama torinese non si è fatta pregare e ha preparato per la sfilata un’esibizione che aveva l’obiettivo di essere sexy. Gemma Galgani si strusciava su un malcapitato biliardo, in modo, anche poco aggraziato.

I commenti di Tina Cipollari sono stati impietosi: “Immaginate una così in una sala giochi… Chiuderebbe subito il locale… Alcuni sono voti proprio di pietà… La cosa peggiore è che tu ci credi… Ti trovo ridicola… Lei, in realtà, si sente ancora una gran donna… Sei convinta… Ti prendono per il c*** tutti… Sei la barzelletta d’Italia… Di sexy non hai niente, ahi voglia di farti sta plastica”.

Tina Cipollari se la prende coi Cavalieri dopo l’esibizione di Gemma Galgani

Gemma Galgani ormai ha preso la sfilata di Uomini e Donne per il momento in cui deve mostrare tutta la sensualità, che lei crede di avere.

Ma fa ancora più pensare l’ovazione generale che i Cavalieri puntualmente fanno alle sue performance.

Tina Cipollari ha voluto sottolineare che i bei voti non corrispondono, poi, a reali uscite per la Dama: “Mi puoi dare dieci a un soggetto del genere?… Ma tu con una così ci usciresti?… Piace a tutti e nessuno la vuole… Se non esce con Gemma stasera faccio una strage… Beccatevi sto castigo… Nervosa come un toro oggi”.

Effettivamente, se non uscirebbero neanche morti con Gemma Galgani e non la considerano per nulla sexy, potrebbero evitare di dare dei 10 di circostanza.