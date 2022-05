Ambra Angiolini confermata come giudice ad X Factor: la showgirl al fianco di Fedez e altri due amati artisti

Cresce sempre di più l’attesa per la prossima edizione di X Factor, il talent show in onda su Sky Uno tra i più seguiti di sempre. Il programma è tornato a far parlare di sé negli ultimi giorni per un video che ha condiviso Fedez, il quale spiega di essere pronto a tornare dietro il banco dei giudici.

Ovviamente ora i fan sono curiosi di sapere chi saranno i colleghi ad affiancarlo in quest’avventura. Nelle ultime ore è stata finalmente confermata anche Ambra Angiolini, la quale ha prontamente condiviso un video sul proprio profilo per aggiornare i fan.

Ambra Angiolini arriva ad X Factor: la showgirl conferma la notizia sui social

Qualche giorno fa i fan di X Factor hanno scoperto che il rapper tornerà a vestire i panni del giudice nel noto ed amato talent show.

Poco dopo è uscita anche un’altra importantissima indiscrezione, che questa volta riguarda Ambra Angolini – confermata proprio in questi ultimi minuti come secondo giudice del programma.

La showgirl in queste ore ha condiviso un video sui social nel quale ha confermato di essere stata scelta proprio da pochissimo: “È andata così. Ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo. A un certo punto mi hanno chiamato davvero e ho fatto il provino – spiega l’artista – ho chiuso gli occhi e mi sono detta: “vai, vai, vai” “.

Nel resto della clip si può vedere il provino della donna, in cui sembra già essersi calata perfettamente nei panni del giudice.

X Factor, mancano due giudici all’appello: chi potrebbero essere

Le novità però non sono certo finite qui, dal momento che all’appello mancherebbero ancora due giudici per completare la squadra. Secondo il settimanale Chi – che già aveva anticipato il ritorno di Fedez e parlato dell’ex showgirl de Non è la Rai – potrebbe arrivare nel programma Dargen D’Amico, artista fortemente voluto proprio da Federico Lucia e che dunque potrebbe essere pronto ad un accordo.

In ultima battuta potrebbe tornare anche Manuel Agnelli, l’unico tra loro ad aver partecipato anche alla precedente edizione del talent.

Sembra insomma che la squadra potrebbe cambiare quasi completamente. D’altra parte già da diverso tempo alcuni rumor avevano rivelato che Emma Marrone non sarebbe tornata nel programma per la prossima stagione stagione, mentre su Mika e Hell Raton non ci sono mai state conferme di alcun tipo.

Emma Marrone dà il suo addio ad X Factor: cosa sappiano sull’artista

Ancora una volta è stato il settimanale Chi a rivelare che Emma Marrone potrebbe essere stata eliminata dalla squadra dei giudici di X Factor.

Non sono ben chiari al momento i motivi – soprattutto perché al momento si tratta di indiscrezioni non ancora confermate né dal programma né dall’artista.

Certamente la produzione ha pensato ad una vera e propria rivoluzione per la prossima edizione, nel tentativo di risollevare un po’ gli ascolti – che lo scorso anno non sono stati esattamente dei migliori.