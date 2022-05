Le Iene anticipazioni, Belen e Mammucari conducono la nuova puntata: gli ospiti ed i servizi

Mercoledì 4 maggio 2022 su Italia1 a partire come sempre dalle ore 21:20 vanno in onda Le Iene con le inchieste ed i reportage lanciati da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. I due presentatori, intervallati dagli sketch comici i Max Angioni ed Eleazaro Rossi, tornano al timone della trasmissione creata da Davide Parenti per occuparsi dell’attualità con una serie di servizi ed interviste ad importanti ospiti che ruoteranno intorno alla truffa sentimentale che avrebbe subìto il pallavolista Roberto Cazzaniga ed al caso della direttrice del supermercato espulsa a Pescara dopo il chiacchierato caso di qualche tempo fa.

Le Iene: la tredicesima puntata di stagione e gli ospiti

Le Iene vanno in onda nella prima serata di Italia1 di mercoledì 4 maggio 2022 con la conduzione di Teo Mammucari e Belen Rodriguez. I presentatori occupano i centro dello studio in compagnia di Max Angioni ed Eleazaro Rossi nel quale lanceranno tanti nuovi servizi e le nuove interviste agli ospiti dello show.

Tra di loro spiccheranno le partecipazioni del duo comico Ale e Franz.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della puntata

Come riportato dal sito ufficiale della trasmissione, tra i tantissimi servizi di puntata troverà nuovamente spazio la iena Alice Martinelli che si occuperà questa volta del caso della direttrice del supermercato di Pescara espulsa con l’accusa di aver mandato un messaggio vocale in una chat di colleghi in cui chiedeva di dire chi avesse il ciclo mestruale quel giorno per un assorbente sporco trovato fuori dal cestino del bagno.

Spazio poi a Nina Palmieri che torna sulla truffa sentimentale ai danni di Roberto Cazzaniga, il pallavolista che era convinto di essere fidanzato con una super modella.

La iena fa il punto dopo che i servizi della trasmissione hanno smosso le acque e che la Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di una parte dei circa 600mila euro che gli sarebbero stati sottratti.

A Filippo Roma invece il compito di mostrarci le dichiarazioni di alcuni personaggi noti sulle frasi pronunciate in maniera pubblica dall’ex parlamentare Luca Barbareschi che sui social aveva parlato del “problema non è l’omosessualità, ma la mafia dei fro*i e delle lesbiche“ aggiungendo che l’inclusività è la cosa più stupida del mondo.