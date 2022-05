Paolo Bonolis e il possibile ritiro dalla tv: il conduttore svela chi potrebbe essere il suo successore

Paolo Bonolis ha parlato dei suoi programmi e del possibile ritorno di una delle sue trasmissioni più amate. Ha anche nominato il successore per il momento in cui sparirà dalla tv.

Paolo Bonolis è amato per la sua velocissima parlantina e per non avere peli sulla lingua. In questi giorni è tornato a parlare dei suoi programmi e anche di un futuro, ma non troppo vicino, ritiro dalla tv. Il conduttore, però, ha già pensato a un suo possibile successore.

Paolo Bonolis, Avanti un Altro e Ciao Darwin

Intervistato da Super Guida Tv, Paolo Bonolis ha parlato dei suoi programmi di Canale 5. In questo periodo è alle prese con Avanti un Altro, game show che colleziona sempre più successi. Il conduttore, però, pensa che anche un altro suo storico programma meriti un ritorno in tv, stiamo parlando di Ciao Darwin.

Ai microfoni della fonte ha, infatti, affermato: “Credo che Ciao Darwin prima o poi possa meritare ancora una ribalta.”

Cosa pensa Paolo Bonolis dei reality

Nell’intervista con Super Guida Tv, Paolo Bonolis ha parlato anche dei reality. Si vociferava di una sua possibile comparsata alla finale del GfVip, cosa che poi non è avvenuta. Il conduttore, però, liquida velocemente la domanda su questo argomento con un: “Avevo da fare”. Alla richiesta di maggiori spiegazioni Paolo Bonolis afferma: “Non lo sento nelle mie corde”, aggiungendo anche che: “Se c’è un reality vero quello è proprio Avanti un altro”, riferendosi al suo salottino e ciò che succede in studio al game show infatti sottolinea che: “è molto più vero di quello che si può vedere da altre parti.”

Un probabile successore per Paolo Bonolis

Paolo Bonolis ha anche parlato di un suo possibile ritiro dalla tv, quando i suoi figli saranno maggiorenni. Ha già però pensato a tutto decidendo di eleggere il suo successore. Alla fonte il conduttore ha confidato di stimare molto la professionalità di Stefano De Martino, al punto tale da volere passare il testimone proprio all’ex ballerino, ora giudice di Amici.