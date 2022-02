Paolo Bonolis ospite in studio al Grande Fratello Vip per la finale: a quali condizioni potrebbe partecipare

Grande Fratello

Per la finale del Grande Fratello Vip anche Paolo Bonolis potrebbe essere in studio come ospite di Signorini. Il conduttore però avrebbe in mente una richiesta molto particolare da fare agli autori.

Mancano solo tre settimane alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che quest’anno ha segnato un vero e proprio record in quanto a durata. Mentre il pubblico è impaziente di scoprire quali saranno i vipponi che accederanno a questo decisivo momento del reality, si parla anche degli ospiti previsti dagli autori per la serata speciale. Tra questi potrebbe essere confermato anche Paolo Bonolis, ma il conduttore avrebbe in mente delle condizioni alquanto particolari prima di accettare di arrivare nello studio di Alfonso Signorini in veste di ospite.

Paolo Bonolis, la speciale richiesta per partecipare come ospite al GF Vip

Il 14 marzo andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip e il pubblico è più che ansioso di scoprire quali assi nella manica hanno in mente gli autori del reality, sia per quanto riguarda i finali che gli ospiti della puntata speciale.

È noto al momento che Delia Duran e Lulù Selassié sono le prime due finaliste di quest’edizione, mentre gli altri vip sono in attesa di conoscere il proprio destino.

Per quanto concerne gli ospiti della puntata, invece, in queste ultime settimane si è parlato anche dell’arrivo di Pippo Baudo, ma Alfonso Signorini al momento è riuscito a mantenere il segreto.

Nonostante ciò però continuano le ipotesi, soprattutto da parte di tutti i programmi nati per approfondire quanto avviene nel reality, come Casa Chi. Nel corso del programma il conduttore Gabriele Parpiglia ha fatto il nome di Paolo Bonolis come possibile ospite della finale.

A fare eco alle sue parole è poi intervenuta l’ospite Azzurra Della Penna, che ha spiegato a quali condizioni il conduttore potrebbe arrivare nello studio del programma: “Oggi possiamo aggiungere una piccola postilla: sapete cosa ha voluto in cambio per questa partecipazione? No, non opere di bene – esordisce la giornalista di Chi – Ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui avesse partecipato alla finale del Grande Fratello Vip, quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli, ovvero la sua dolce metà.

E così sarà!“.

Una richiesta alquanto particolare, senza dubbio, ma che conferma quanto detto nelle ultime settimane sulla moglie del conduttore Mediaset. Non troppo tempo fa anche la stessa opinionista infatti si era sbottonata sul suo futuro in tv e sembra proprio che una nuova edizione del GF Vip non sia nei suoi piani.

Sonia Bruganelli, l’addio allo studio del Grande Fratello Vip

Qualche settimana fa Sonia Bruganelli ha lasciato intendere che dopo la finale avrebbe dato il suo addio allo studio del Grande Fratello Vip e per un motivo piuttosto ambizioso.

La donna infatti ha parlato della volontà di lavorare con il marito e con il figlio di quest’ultimo, Stefano Bonolis.

Intervistata dal settimanale Chi aveva infatti affermato: “Ho avuto la conferma che l’esperimento sociologico è davvero interessante. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra – ha spiegato al giornalista – ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GFVip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi.

Ma il prossimo anno non ci sarò. Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia“.