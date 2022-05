Samantha Migliore morta dopo l’intervento estetico: il compagno Antonio non potrà avere l’affidamento dei figli

Antonio Bevilacqua ha rivelato ai microfoni di Storie Italiane di non poter aver l'affidamento dei figli di Samantha Migliore: il motivo dietro al no dei servizi sociali.

Continua a far discutere il caso di Samantha Migliore, la donna morta lo scorso 23 aprile per un intervento estetico al seno fatto in casa. Nelle ultime ore è intervenuto il compagno della donna, Antonio Bevilacqua, che ha rivelato di non poter ottenere l’affidamento dei figli di lei perché i servizi sociali avrebbero ritenuto la loro convivenza troppo breve. Le parole dell’uomo ai microfoni di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele.

Antonio Bevilacqua sui figli di Samantha Migliore: “Io i ragazzini li amo, sono la mia famiglia”

Prosegue il dibattito attorno alla morte di Samantha Migliore, giovane mamma di 35 anni che si sarebbe sottoposta ad una procedura estetica al seno in casa.

Mentre si attende che tutti gli esami tossicologici e istologici siano completati, il compagno Antonio Bevilacqua è stato raggiunto dai microfoni di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele.

In quest’occasione ha rivelato di non poter ottenere la custodia dei bambini di Samantha, poiché la loro convivenza sarebbe durata troppo poco: “I servizi sociali mi hanno fatto capire che non avrei potuto avere l’affido dei bambini – ha raccontato l’uomo – Gli otto mesi di convivenza che abbiamo avuto sono considerati un periodo di tempo troppo breve per poter ottenere l’affido.

Proprio per questo Antonio avrebbe deciso di tornare in Germania, dove lavorava prima di conoscere Samantha. Nonostante ciò tiene molto ai bambini e ha affermato di non voler troncare i rapporti: “Io i ragazzini li amo, sono la mia famiglia, ci sarò sempre per loro, sempre in qualsiasi secondo – ha spiegato Antonio – Oggi mia moglie non c’è più ma farò di tutto per i bambini, anche se ho preso una decisione di andare all’estero a lavorare. Sono la mia famiglia, la mia unica famiglia“.

Stando alle ultime informazioni diffuse in queste ore da Fanpage, i ragazzi sarebbero stati affidati alla famiglia della donna e saranno seguiti dai servizi sociali fino alla fine della scuola.

Samantha Migliore, l’esito dell’autopsia sulla donna morta dopo l’intervento estetico in casa

Nei giorni scorsi è arrivato l’esito dell’autopsia sul corpo di Samantha Migliore, che tolto ogni possibile dubbio sulla causa della sua morte, sopraggiunta a causa del silicone che le è stato iniettato in quel tragico 23 aprile.

A farne parola è stato l’avvocato del compagno, Daniele Pizzi, a Pomeriggio 5, momento in cui ha definito “sconcertante” i risultati dell’autopsia: “Il corpo di Samantha straripava di silicone – ha esordito – Le è stato iniettato un quantitativo smisurato di silicone per di più all’interno di un vaso sanguigno, evidentemente si pensa per errore,[…] per incapacità o per mancanza di titoli, fatto sta che questo vaso sanguigno l’ha portato per tutto il corpo fino a causa i trombi e un arresto cardiaco che non ha lasciato nessun scampo a Samantha“.

L’autopsia è stata svolta lo scorso 28 aprile al San Raffaele di Milano. Si attendono però ulteriori esami sul corpo della donna, tra cui gli accertamenti tossicologici e istologici – che dovrebbero rendere ancora più completo il quadro della situazione.