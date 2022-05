Simona Izzo e l’ex marito Antonello Venditti non si parlano da tre anni: l’attrice svela perché

Sono stati sposati per 3 anni dando alla luce il loro unico figlio Francesco. In seguito, però, poi hanno divorziato riuscendo comunque a mantenere un buon rapporto, fino a che qualcosa si è rotto e hanno alzato spessi muri tra loro. In questi giorni Simona Izzo è tornata a parlare del suo ex marito Antonello Venditti svelando particolari inediti sul loro rapporto.

Simona Izzo e il rapporto con Antonello Venditti

Simona Izzo e Antonello Venditti sono stati sposati dal 1975 al 1978. Dal loro amore è nato Francesco, unico figlio della coppia che oggi ha 45 anni ed è a suo volta padre di 4 figli.

L’attrice, doppiatrice e regista, ospite al programma Generazione Z, trasmissione condotta da Monica Setta che va in onda alle 00.20 nella seconda serata di Rai 2, è tornata a parlare dell’ex marito cantautore, che poco tempo fa si è sottoposto ad una operazione all’occhio.

Simona Izzo ha, infatti, svelato che lei e Antonello Venditti non si parlano ormai da tempo: “Da tre anni io e Antonello Venditti non ci parliamo più”, ha dichiarato.

Le ragioni della rottura drastica dei rapporti tra i due sarebbero molto banali, infatti la Izzo ha spiegato ancora che: “È successo per un motivo semplice ma poi l’orgoglio ha prevalso e i rapporti si sono interrotti”.

I programmi per il futuro di Simona Izzo

Durante l’intervista a Generazione Z, Simona Izzo ha parlato anche del suo secondo marito, Ricky Tognazzi, sposato nel 1995.

Un rapporto profondo, il loro, che si divide tra impegni professionali e la famiglia.

In aggiunta la Izzo ha svelato, anche, che in questi giorni sta ultimando una fiction con Sabrina Ferilli. In aggiunta l’attrice, doppiatrice e regista sta anche scrivendo il libro Quattro sorelle, otto matrimoni e nove divorzi insieme alle sue sorelle Rossella, Fiamma e Giuppy.