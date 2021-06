Simona Izzo e Ricky Tognazzi insieme ospiti da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno hanno parlato del loro rapporto, una storia d’amore che va avanti da 36 anni. Simona Izzo ha però voluto svelare qualcosa di più sugli inzi della loro storia e, soprattutto, i retroscena sul loro matrimonio.

La coppia si è mostrata più unita che mai, ma senza perdere la propria originalità punzecchiandosi fin dal loro ingresso in studio, ridacchiando e scherzando sui momenti vissuti nell’arco del loro lungo rapporto.

Simona Izzo ha chiesto a Tognazzi di sposarla per 11 anni

Simona Izzo ha raccontato a Serena Bortone, e agli spettatori di Oggi è un altro giorno, di essere stata lei a chiedere a Ricky Tognazzi di sposarla.

Lo ha fatto per 11 anni, insistendo, come lei stessa ha detto: “Undici anni a chiedere il matrimonio. Non si era sposato, io avevo avuto il divorzio da Venditti e chiedevo il grande passo, anche per i nostri figli“. Una situazione che non la faceva stare tranquilla, dato che le pressioni esterne non sembravano mancare: “C’era mio padre che mi accusava di essere la sua concubina“.

Alla fine però, Simona Izzo e Ricky Tognazzi si sono sposati, le nozze sono state celebrate nel 1995: “Insistere funziona, è una teoria che si può applicare a tutto e di mio sono molto sfacciata.

Nella vita non ho mai avuto paura di chiedere e in amore ho applicato lo stesso comportamento“. Ci è voluto un lungo viaggio in macchina: “Ho approfittato di un lungo viaggio a Nizza in macchina, verso Genova ha ceduto ma abbiamo rischiato l’incidente…“

Simona Izzo e Ricky Tognazzi: una coppia fuori dagli schemi

Parlando di Ricky Tognazzi, Simona Izzo ha detto: “Non siamo proprio le classiche due mezze mele, perché lui in realtà è più un melograno, ha i semi dentro Fuori è coriaceo e dentro è dolce“. Insieme da 36 anni nella vita e nel lavoro, che è un po’ la sintesi delle “tesi” di entrambi ha detto lei, “Lui alla fine è convinto che in realtà sia sempre e solo la mia idea a prevalere.

Si lamenta continuamete ma dovrebbe ringraziare il cielo di avere al suo fianco una donna come me!“

