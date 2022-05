Arianna Becheroni, chi è la protagonista di Bang Bang Baby: carriera e vita privata dell’attrice

Arianna Becheroni è la giovanissima protagonista della serie originale italiana di Amazon Prime Bang Bang Baby. La serie è composta da 10 episodi, i primi sono usciti il 28 aprile, mentre per la seconda parte si dovrà attendere il 19 maggio. Nella serie Arianna interpreta Alice, giovane liceale che, per riconquistare l’amore del padre, entra nel mondo della criminalità organizzata di cui fa parte la sua famiglia.

Arianna Becheroni, gli studi e le passioni della giovane attrice

Arianna Becheroni è nata a Milano il 27 giugno 2004, ha 17 anni e studia recitazione da quando ne aveva 7. Come riportato sul sito della sua agenzia, l’attrice parla diverse lingue tra cui inglese e spagnolo.

Ha studiato canto e danza, suona la chitarra e ha esperienze nel musical. È anche un’appassionata di sport: pratica windsurf e kick-boxe.

Gli esordi di Arianna Becheroni: al cinema e in tv al fianco di Gassmann e Pession

Il primo ruolo dell’attrice risale al 2019, quando compare come co-protagonista nel film Mio fratello rincorre i dinosauri. Recita insieme a nomi importanti del cinema italiano, come Alessandro Gassman e Isabella Ragonese. In questo film interpreta l’omonima Arianna, la ragazza di cui è innamorato il protagonista del film.

Sempre nel 2019, Arianna Becheroni ha preso parte a Oltre la soglia, fiction di Canale 5. Nella serie dà vita al personaggio di Tosca, un’allucinazione della protagonista, Gabriella Pession, che si rivede durante l’adolescenza.

Della vita privata di Arianna Becheroni, invece, non si conosce molto. Sui suoi profili social non compaiono foto di relazioni presenti o passate per cui, al momento, l’attrice sembrerebbe single o comunque incline a non “sbandierare” le proprie storie.

Bang Bang Baby: il primo ruolo da protagonista di Arianna Becheroni

Il 2022 è, per Arianna Becheroni, l’anno del debutto come protagonista nella serie di Amazon Prime Bang Bang Baby nel ruolo di Alice.

Il personaggio è ispirato alla storia realmente accaduta di Marisa Merico, figlia dell’ex boss Emilio di Giovine. Arianna ha incontrato la donna nel corso di un viaggio e si è confrontata con lei per l’interpretazione da dare al suo personaggio.

La serie è ambientata negli anni ’80 e, per entrare nell’atmosfera di quegli anni, la Becheroni si è preparata guardando documentari e film relativi a quel periodo e ascoltando la musica di quel decennio. Un grande supporto sono stati anche i genitori dell’attrice che, in quegli anni, erano adolescenti e hanno potuto darle preziosi consigli.

Arianna li ha ringraziati in un post sul suo profilo Instagram.