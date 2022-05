Beatriz Marino all’Isola dei Famosi: la sua presenza mette in crisi il suo ex fidanzato Roger Balduino

Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger Balduino, è approdata all’Isola dei Famosi per qualche giorno. La sua presenza però sta mettendo in crisi i sentimenti del naufrago.

L’ex fidanzata di Roger Balduino, Beatriz Marino, è approdata in Honduras per cercare di recuperare i rapporti con lui. La sua presenza, però, sta mettendo in crisi il naufrago che intanto si sta vivendo una relazione con la sua compagna di avventura Estefania Bernal. Tutte le novità e tutto ciò che è successo all’Isola dei Famosi.

Beatriz Marino, ex di Roger, approda all’Isola dei Famosi

La produzione del reality e la conduttrice Ilary Blasi hanno concesso a Beatriz Marino alcuni giorni in Honduras per cercare di recuperare i rapporti con il suo ex fidanzato Roger Balduino.

In questi giorni Roger sta vivendo un’intensa storia d’amore con Estefania Bernal, anche lei naufraga del reality.

La presenza di Beatriz sull’isola, ha scioccato alcuni naufraghi, prima fra tutti proprio Estefania e starebbe mettendo in crisi i sentimenti del modello che non avrebbe quindi le idee chiare su come agire.

Alle telecamere del reality Beatriz ha dichiarato: “Io penso che dobbiamo ancora parlare in questi giorni e devo vedere cosa succede. Roger è stato molto gentile quando sono arrivata qua. Lo vedo un po’ furbetto”.

Roger Balduino in crisi sui suoi sentimenti

Come anticipato, da quando Beatriz ha fatto il suo ingresso all’Isola dei Famosi come “ospite”, Roger Balduino sarebbe entrato in una sorta di crisi sentimentale, non capendo bene quale sia il modo più opportuno di agire.

Gli altri naufraghi, specialmente Guendalina ed Edoardo Tavassi, sono curiosi di vederci chiaro sulla situazione e infatti hanno domandato al modello: “Tra Bea ed Estefania chi sceglieresti?”. Roger però si è mostrato del tutto esitante, rispondendo: “Non lo so, devo pensare”.

Inoltre, anche Nicolas Vaporidis ha rivolto una domanda scomoda al suo compagno d’avventura, chiedendo: “Se lei (Beatriz, ndr) frequentasse qualcuno qui saresti geloso?”; questa volta però la risposta affermativa di Roger è arrivata molto sicura e decisa.

Lo scontro tra Beatriz Marino e Roger Balduino

Qualche settimana fa il pubblico ha assistito ad un acceso scontro tra Roger e Beatriz in studio. Ilary Blasi, quindi, ha proposto all’ex fidanzata del modello di andare sull’Isola per chiarire di persona. Così è stato, ma anche appena Beatriz è approdata all’Isola, i due hanno iniziato a discutere.

In tale occasione Roger ha affermato: “È vero, ero innamorato, ma è stato un anno fa. Ti ho detto che non torneremo mai insieme” aggiungendo però anche: “Ho ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, mi piaci, sei la fidanzata che ho amato più di tutte, però non voglio più stare con te”.

Secondo Beatriz Marino, però, la loro relazione non avrebbe mai avuto una fine reale. Forse questi giorni insieme in Honduras chiariranno le idee a entrambi.