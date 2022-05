Caterina Balivo interviene a Detto Fatto, lo stupore di Bianca Guaccero: “Non me l’aspettavo questo messaggio”

Detto Fatto è arrivato all'ultima puntata della stagione. A salutare il programma televisivo, a rischio chiusura è arrivato un messaggio di Caterina Balivo, ex conduttrice.

Bianca Guaccero è tornata al timone di Detto Fatto, dopo un periodo di stop per la positività al Covid-19, riscontrata dopo le vacanze di Pasqua. Il programma televisivo, però, potrebbe essere alle ultime puntate, viste le insistenti voci di chiusura.

Proprio per salutare la presentatrice e per l’arrivo della pausa estiva del programma televisivo, Caterina Balivo ha inviato un messaggio a Bianca Guaccero, come riportato da Tv Blog.

Il messaggio di Caterina Balivo a Detto Fatto

Secondo delle indiscrezioni, il programma televisivo Detto Fatto potrebbe essere sospeso. Altri rumors, invece, parlano di un cambiamento di conduzione e di fascia oraria.

Detto Fatto è giunto all’ultima puntata, prima della pausa estiva. Per salutare la trasmissione televisiva e i telespettatori, Caterina Balivo ha inviato un messaggio alla conduttrice Bianca Guaccero: “Ciao Bianca, ciao a tutti voi. Ci tenevo oggi a salutarvi visto che è la vostra ultima puntata“.

Caterina Balivo ha ricordato i suoi anni alla conduzione di Detto Fatto: “Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa. Ricordo ancora le riunioni notturne, le chat che andavano a tutte le ore“.

La conduttrice televisiva ha fatto i complimenti a Bianca Guaccero: “Tu Bianca hai fatto benissimo, sei stata una perfetta padrona di casa e tutte le persone che sono lì sono persone veramente carine.

Insomma Bianca, felici, siamo state fortunate a conoscere queste persone stupende, ora però è tempo di salutarli e poi chissà di rincontrarli“.

Bianca Guaccero risponde al messaggio di Caterina Balivo a Detto Fatto

Caterina Balivo ha mandato un messaggio a Bianca Guaccero per l’ultima puntata di Detto Fatto. La padrona di casa ha ringraziato la collega: “Veramente non me l’aspettavo questo messaggio.

Grazie Caterina perché non era facile questo passaggio di consegne perché il pubblico ti ha amato tanto, hai creato questa realtà straordinaria“.

Bianca Guaccero ha raccontato il difficile passaggio di consegne tra lei e Caterina Balivo: “Io sono entrata in punta di piede come ti avevo promesso“. Poi ha raccontato il suo approccio alla conduzione del programma televisivo: “Ho portato il mio mondo qui dentro e ho cercato di farlo con dignità, pulizia, con onestà intellettuale, spirituale, sentimentale, con la mia trasparenza, nel bene e nel male. Spero di aver portato avanti questa avventura con il rispetto e l’amore che meritava. Grazie, grazie Caterina“.