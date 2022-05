“Faccio autoerotismo”: Belen Rodriguez a luci rosse in diretta tv, il momento hot a Le Iene rompe un tabù

Come ogni mercoledì, ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Ancora una volta è Belen a far parlare di sé, per alcune dichiarazioni piccanti durante la diretta.

Che Belen Rodriguez sia assolutamente senza filtri è un dato di fatto che i fan ormai conoscono molto bene. La donna infatti non solo non ha mai avuto peli sulla lingua, ma ha sempre raccontato con estrema onestà anche i dettagli più particolari della sua vita privata. Eppure ancora una volta ha sorpreso il pubblico de Le Iene, che conduce insieme a Teo Mammucari, con alcune rivelazioni particolarmente intime che al contempo hanno rotto un taboo piuttosto ingombrante.

Belen Rodriguez parla della propria intimità a Le Iene: la rivelazione bomba in diretta

I suoi fan sono senz’altro abituati a sentirla parlare piuttosto liberamente del proprio corpo e dei dettagli più intimi della sua vita, ma Belen Ridriguez ha dimostrato ancora una volta di poter stupire il pubblico de Le Iene, che conduce ormai da settimane al fianco di Teo Mammucari.

Ieri sera, come di consueto, è andata in onda una nuova puntata e tra i tanti temi affrontati c’è stato quello dell’accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck – con una clausola che prevede che i due abbiano rapporti sessuali almeno 4 volte a settimana. Uno spunto di riflessione che la redazione ha sfruttato per intervistare alcuni vipponi nostrani e chiedergli cosa ne pensano.

Una volta terminato il servizio, Mammucari ha provocato un po’ la collega, chiedendogli cosa fa solitamente dopo il lavoro, quando torna a casa stanca: “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dopo che ti sei ubriacata e fatta una canna…“

La conduttrice, che non si lascia mai intimorire da alcuna domanda, ha prontamente riposto: “Le canne non me le faccio, però posso dirlo o siamo in orario protetto? Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire. Perché ultimamente non si può dire più un tubo“.

Una frase semplicissima e piuttosto diretta, che ha rotto uno dei tabù ancora oggi tra i più discussi. La Rodriguez però non si è limitata a questo e ha proseguito il discorso: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo“. E poi ancora: “Ti dirò di più non solo le donne si masturbano, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti“.

Belen Rodriguez, da mamma single al ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Negli ultimi mesi Belen è stata spesso al centro dell’attenzione, suo malgrado, per la rottura con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una bambina di nome Luna Marì.

Dal momento però che la donna fino alla fine non ha mai reso ufficiale la notizia, in molti hanno cercato indizi che potessero confermare i rumor.

Nel frattempo sono sopraggiunte altre indiscrezioni, che parlavano di un ritorno di fiamma con l’ex Stefano De Martino – anche in questo caso non confermate per intere settimane. Anzi, mentre i rumor continuavano a circolare, Belen si era mostrata in video con il figlio Santiago mentre ammetteva di essere una “mamma single”.

Proprio durante una delle dirette de Le Iene però, soltanto dopo mesi di gossip di ogni tipo, la conduttrice si è lasciata sfuggire la conferma della sua relazione con l’ex ballerino.

Per rispondere ad un tweet che recitava “Belen, io un po’ ti capisco… De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora. Me lo fai assaggiare?“ la Rodriguez ha infatti risposto: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta“. Una frecciatina bella e buona ma che per i fan ha rappresentato la prima conferma del loro amore ritrovato.