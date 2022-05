Jason Bourne stasera su Italia 1: trailer, trama, cast del film e quanti capitoli ha la saga con Matt Damon

Giovedì 5 maggio 2022 su Italia1 ritorna l’agente segreto interpretato dal divo hollywoodiano con una nuova avventura al centro del quinto capitolo della famosa saga. Nella pellicola dal titolo di Jason Bourne il protagonista torna in azione dopo un letargo lungo dieci anni in seguito ad aver ottenuto la vendetta tanto bramata e dopo aver recuperato la sua vera identità. La sua pace, che pensava potesse durare per sempre nonostante gli incubi provenienti dal passato, viene spezzata quando una organizzazione criminale torna a bussare alla sua porta cercando di convincerlo a stare tra le loro fila per raggiungere il potere attraverso l’uso del terrore.

Jason Bourne: le curiosità ed il cast della pellicola

Jason Bourne è una pellicola del 2016 diretta da Paul Greengrass, regista che in passato si era già occupato di altri capitoli della saga come The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum- Il ritorno dello sciacallo.

Il quinto film è l’ultimo della serie e racconta le gesta dell’agente segreto vanta come protagonista l’apprezzato Matt Damon, a dare di nuovo il volto al personaggio raccontato per la prima volta nel romanzo Un nome senza volto di Robert Ludlum del 1980. Al fianco del volto di punta di Hollywood troviamo il cast composto dai conosciuti Alicia Vikander, Tommy Lee Jones, Riz Ahmed, Vincent Cassel e Julia Stiles.

Jason Bourne: la trama del film

Jason Bourne si è ritirato a vita privata dopo aver ottenuto vendetta ed aver recuperato una volta per tutte la sua vera identità.

messo da parte il ruolo dell’agente segreto deve però ritornare in pista a dieci anni dall’ultima missione quando nonostante la pace e la serenità qualcosa continua a tormentarlo.

Presto verrà infatti interpellato quando viene attivato un nuovo programma, messo a punto da una struttura misteriosa più potente e intricata quanto pericolosa che lo vorrebbe dalla sua parte ma Bourne esce ancora una volta allo scoperto per combattere il crimine.

A lui il compito di sventare il folle piano dell’organizzazione che mira a sfruttare terrorismo ed armi tecnologiche per arrivare al potere.