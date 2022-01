The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo: la trama ed il cast del film in onda su Rete4 martedì 4 gennaio 2022

TV e Spettacolo

Su Rete4 la saga dedicata all’ex agente segreto interpretato da Matt Damon arriva al punto di svolta con il personaggio che scopre finalmente chi e come lo abbia trasformato in una super spia capace di uccidere qualunque nemico gli si pari davanti. Il terzo capitolo della saga dal titolo di The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo va in onda oggi martedì 4 gennaio 2022 sempre su Rete4 a partire dalle ore 21:30 circa. Nella terza pellicola Jason Bourne continua nel tentativo di scoprire chi sia alla quale si aggiunge anche la voglia di avere vendetta per la morte della sua compagna. La trama completa, il cast e le curiosità sul film The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo.

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo: le curiosità ed il cast

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (in lingua originale dal solo titolo di The Bourne Ultimatum) è un film del 2007 diretto da Paul Greengrass, ispirato al romanzo Il ritorno dello sciacallo di Robert Ludlum e sequel del secondo capitolo The Bourne Supremacy e del primo famoso The Bourne Identity.

Protagonista di questo film è ovviamente Matt Damon, già diretto dal regista Greengrass nello scorso capitolo, che qui viene affiancato da svariati personaggi interpretati da Julia Stiles, Scott Glenn, David Strathairn, Albert Finney, Daniel Bruhl.

Il cast fu osannato da pubblico e critica che insignì la pellicola anche di due premi Oscar uno per il miglior montaggio e ‘altro per il miglior montaggio sonoro.

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo: la trama della pellola

Jason Bourne è ormai arrivato finalmente a capire cosa si celi nel suo passato. Il suo bisogno di sapere sarà soddisfatto e capirà chi e perché lo ha trasformato in una macchina assassina in grado di uccidere chiunque. In una lotta continua con chi gli ha anche cancellato la memoria, il protagonista vendicherà anche la morte della sua amata risalendo proprio alle origini della sua misteriosa storia.

A cercare di non dargli quello che cerca ci saranno ovviamente altri ex colleghi e nuovi e letali nemici.