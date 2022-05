La classifica degli allievi di Amici 21: svelato chi è il preferito dal pubblico del talent di Maria De Filippi

Amici 21 entra nel vivo e tutto è pronto per il gran finale: sabato 7 maggio 2022 andrà in scena la semifinale del talent di Maria De Filippi e in attesa di quel momento gli allievi hanno scoperto chi ha vinto la sfida di lunedì, decisa dal televoto. La classifica e chi è il concorrente più amato dal pubblico.

Amici 21, chi è il preferito del pubblico: la classifica del televoto

Prima dell’attesa semifinale, è stata una settimana d’attesa per i rimasti nella scuola di Amici: lunedì 2 maggio gli allievi hanno preso parte ad una gara giudicata non dai docenti ma dal pubblico, tramite il televoto. Si sono esibiti Alberto La Malfa – Albe, che si è sfogato con Maria prima della semifinale – con il suo nuovo brano Karma, seguito da Alex Rina con Senza chiedere permesso, quindi l’altro cantante in gara Luigi con Tienimi stanotte.

L’ultima voce ad Amici 21, Sissi, ha cantato sulle note della sua nuova Dove sei. Per la parte ballo, invece, Dario ha scelto Pray di Sam Smith, Michele e Serena con pezzi del loro repertorio. Come è andata la sfida?

Lo hanno scoperto durante il day time di oggi, giovedì 5 maggio. Ecco quindi la classifica degli allievi secondo il televoto:

Alex – 39%

Luigi – 35,1%

Michele – 7,3%

Sissi – 6,1%

Serena 5,9%

Albe – 4,8%

Dario – 1,8%

Le anticipazioni di Amici 21: cosa succederà nel serale di sabato 7 maggio

La classifica potrebbe offrire già un primo prospetto valido in vista dalla semifinale e della finale di Amici 21.

Il primo atto andrà in scena da sabato 7 maggio e a tal proposito sono emerse già le prime anticipazioni. Secondo quanto riferiscono uccellini presente durante la registrazione della puntata, scopriremo i primi tre finalisti di settimana prossima: i primi nomi ad accedere alla finalissima saranno Sissi, Michele, che si aggiudicherà anche il premio Tim, e Luigi.

Il destino dei restanti cantanti e ballerini – ovvero Alex, Dario, Albe e Serena – si scoprirà invece verso il termine della puntata, quando Maria De Filippi svelerà i nomi degli altri due finalisti di questa edizione.