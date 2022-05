Loretta Goggi potrebbe tornare a condurre un programma tutto suo: l’idea del direttore di Rai1

Il direttore Rai1 e responsabile dell’intero genere Intrattenimento della televisione pubblica Stefano Coletta ha suscitato la curiosità dei fan della grande artista Loretta Goggi paventando la possibilità di affidarle un programma tutto suo. Il pubblico della tv è ben abituato a vederla, anche negli ultimi anni quando ha preso parte a molti programmi come opinionista o giudice, soprattutto con Carlo Conti.

Loretta Goggi conduce un programma tutto suo?

Il dirigente Coletta, reduce dall’aver firmato con le scelte il successo strepitoso del Festival di Sanremo, in passato aveva sperimentato già l’affidare un programma ad una vecchia gloria della televisione come Raffaella Carrà e pare sia intenzionato a fare lo stesso con Loretta Goggi, con la speranza di un nuovo successo.

Del resto, la storica cantante di Maledetta primavera ed ormai presenza fissa di Tale e quale Show è da svariato tempo che non prende parte ad una trasmissione incentrata sul suo grande talento.

Le dichiarazioni di Stefano Coletta

Da tempo la Goggi si è infatti concentrata maggiormente sulla recitazione, come dimostrano le due fiction dell’ultimo anno dal titolo di Più forti del destino e Fino all’ultimo battito, ma le cose potrebbero presto cambiare stando alle dichiarazioni del dirigente.

In una intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica L’autostoppista, ha infatti aperto la porta all’idea di darle in mano uno show tutto suo come in passato ha fatto con Raffaella Carrà quando era il direttore di Rai3.

Ecco le sue dichiarazioni: “Come accadde con Raffaella Carrà, quando ero direttore di Rai3, mi piacerebbe riportare in Rai Loretta Goggi con un suo programma”, ha specificato Stefano Coletta, continuando il ragionamento con quanto segue: “Con Raffaella Carrà fu un’esperienza bellissima e un privilegio.

Con Loretta Goggi sicuramente potrei avere lo stesso risultato che ho avuto con Raffaella. Sono molti anni che non ha un programma suo”. Staremo quindi a vedere cosa succederà nel futuro della cantante e anche della Rai.