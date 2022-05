Armando Incarnato scopre gli altarini di Alessandro Vicinanza: “Ragazze che ti fanno compagnia”, la reazione

Nella puntata del 6 maggio di Uomini e Donne, Ida Platano è stata al centro di diverse discussioni. Il suo rapporto con Alessandro Vicinanza è tornato argomento di dibattito, con Armando Incarnato che è intervenuto in modo diretto contro il cavaliere, svelando dei dettagli della sua vita privata.

Anche Riccardo Guarnieri ha avuto un confronto con l’ex fiamma di Ida Platano.

Alessandro Vicinanza si difende da Armando Incarnato a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza, nella puntata del 6 maggio di Uomini e Donne, era in grande spolvero. Il cavaliere ha aperto il suo cuore e la bocca, facendo uscire tutto ciò che pensa su chiunque si presentasse sul suo cammino.

A incrociare il suo percorso sono stati Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Quest’ultima davvero incedente: poche settimane fa piangeva innamorata, straziandosi per il Cavaliere e oggi: “Non c’era una storia tra me e lui“. Ci prendi in giro?

La reazione di Tina Cipollari è stata più che giustificata: “Non riesco a capire se sei una bugiarda seriale… Ti dimentichi ciò che fai fatto prima… Sei bugiarda con il pubblico che ti segue e soprattutto con te stessa“. Ma, anche il buon Alessandro Vicinanza ha saputo mettere in parole una realtà, affermando che, se si fosse messo con la dama bresciana: “Mi sarei chiuso le dita nella portiera dell’auto“.

Dieci minuti di applausi!

Naturalmente a difendere lda Platano è arrivato il suo vero innamorato, Armando Incarnato. Il cavaliere ha voluto svelare i torbidi segreti del cavaliere: “Le ragazze che ti fanno compagnia durante le tue cene spettacolo… Fuori si comporta il modo completamente diverso… Vieni qua e continui a fare quella tipologia di vita“. Peccato che nessuno si è filato la sconvolgente notizia, lanciata dal cavaliere, anzi è stato pure attaccato da Tina Cipollari.

Povero Armando che voleva fare lo scoop della stagione e diventare protagonista di diverse puntate del dating show.

Gloria Nicoletti respinge Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Gloria Nicoletti non ha dato una buonissima impressione al suo arrivo a Uomini e Donne. Già solo il fatto che aveva deciso d’uscire con Armando Incarnato parlava per lei. Ma, il suo atteggiamento con Riccardo Guarnieri aveva solo peggiorato la situazione.

Invece, nella puntata del 6 maggio, la dama si è ripresa e ha mostrato tutto il suo carattere, mettendo alla porta il cavaliere tarantino: “Non credo sia il caso di sentirci… Non mi va più… Non mi piaci di carattere“.

Gliene ha cantate quattro, insomma, distruggendo il suo ego enorme. La cosa che fa più pensare è il discorso che il cavaliere ha utilizzato per convincere la dama, uscendo un’improvvisa profondità di trasporto per lei, dopo settimane a dire che tra loro non ci fosse nulla: “Fermo su quello che c’è stato tra me e te“.

Riccardo Guarnieri, però, ha perso la bussola completamente, quando ad attaccarlo e arrivato Alessandro Vicinanza: “Appena ha visto che stavi bene, gli è bruciato il c**o e se l’è fatta di corsa qua“. Il cavaliere tarantino non c’ha visto più e ha svelato gli altarini della redazione, che lo chiamava per ritornare nel programma televisivo: “Potevo tornare anche prima… Sono cose nostre… Non sono venuto correndo“.

Ecco il vero scoop di giornata!