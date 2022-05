Chiara Ferragni festeggia 35 anni con la famiglia e gli amici di sempre: quale meta avrebbe scelto

Da qualche giorno Chiara Ferragni si mostra sui social mentre è alle prese con le valigie o mentre si trova in aeroporto. In questi giorni la donna compirà 35 anni e, come riportano in queste ore alcuni portali, avrebbe scelto di partire per festeggiare con la famiglia e gli amici più intimi. Ecco quale meta avrebbe scelto l’influencer.

Chiara Ferragni festeggia il compleanno con famiglia ed amici: la location scelta

Il prossimo 7 maggio Chiara Ferragni compirà 35 anni e, come si può immaginare, la donna ha deciso di festeggiare l’importante traguardo con gli amici e la propria famiglia. Sembra inoltre che abbia voluto fare le cose in grande e che sia partita alla volta di una splendida location italiana.

Stando a quanto riportato in queste ore da PalermoToday, infatti, l’influencer sarebbe già atterrata in Sicilia per recarsi a Villa Igea, un resort da favola con vista sul mare. In effetti in questi giorni la donna si è spesso immortalata mentre era alle prese con valigie e desk in aeroporto, per cui le due cose potrebbero essere senz’altro collegate.

Non è per altro la prima volta che l’imprenditrice sceglie la Sicilia come sfondo dei momenti più importanti. Nel 2018, anno in cui ha sposato Fedez, ha infatti scelto Noto per il ricevimento.

Sembra che la scelta sia legata alle origini della mamma (Marina Di Guardo).

Chiara Ferragni e Fedez tornano alla normalità dopo l’intervento del rapper

Tra i tanti scatti proposti da Chiara Ferragni in queste ore ovviamente non poteva mancare un video uno in compagnia di suo marito Fedez, con il quale scherza in merito alle rispettive altezze.

I due, dunque, si stanno concedendo qualche momento di relax nel tentativo di tornare alla normalità dopo l’intervento al pancreas a cui il rapper si è sottoposto di recente. Lo stesso artista di recente ha rivelato qualche retroscena rivelato al percorso medico che sta seguendo (raccontando ai fan di aver perso circa 10 chili dopo l’operazione).