Clemente Russo perde il televoto e deve tornare su Playa Sgamada, Nicolas Vaporidis: “Il gioco è gioco”

Clemente Russo ha cominciato la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022 in coppia con la moglie Laura Maddaloni. Ma lo sportivo ha dovuto passare un periodo abbastanza lungo su Playa Sgamada, per una sconfitta al televoto. Clemente Russo è stato protagonista anche di una sorpresa per il compleanno della moglie, vista la distanza tra i due.

Lo sportivo, in seguito, è riuscito a rientrare nel gruppo dei concorrenti dell’isola principale, dove sono nati dei forti scontri con Nicolas Vaporidis.

Nella puntata del 6 maggio dell’adventure show, però, Clemente Russo ha perso il televoto contro Nick Luciani e Nicolas Vaporidis ed è dovuto tornare in Playa Sgamada.

Clemente Russo ancora su Playa Sgamada

Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis sono stati nominati nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Il televoto non ha premiato lo sportivo che ha dovuto abbandonare la spiaggia principale, come annunciato da Ilary Blasi: “Il naufrago che deve abbandonare immediatamente la Palapa è Clemente Russo“.

Clemente Russo ha perso al televoto con una percentuale piuttosto bassa. Solo il 10% dei votanti, infatti, ha deciso di salvare lo sportivo.

Il marito di Laura Maddaloni ha dato la sua spiegazione sulla scelta dei telespettatori: “Credo che io sono l’unico concorrente che forse ha fatto più giorni sull’altra isola, le mie imprese sull’altra isola sono state molto belle e quindi ci ritorno ben volentieri“.

Clemente Russo dà il Bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis

Clemente Russo è stato sconfitto al televoto, dopo lo scontro, della scorsa puntata, con Vladimir Luxuria.

Lo sportivo, però, ha avuto un battibecco importante anche con Nicolas Vaporidis, che è stato il destinatario del suo Bacio di Giuda: “Anche se ci siamo chiariti, ci siamo abbracciati in playa“. L’attore ha preso bene il gesto dello sportivo: “Il gioco è gioco… Ci sta, me l’aspettavo“.

Dopo aver salutato Lauda Maddaloni, Clemente Russo ha lasciato la Palapa per tornare su Playa Sgamada. Nicola Savino ci ha ironizzato su: “Ha fatto indietro 27 volte, ha la tessera pendolare“. Vladimir Luxuria, invece, ha lanciato una frecciatina al concorrente: “Subito ha detto ‘Tanto io ritorno qui’… Modesto”.