Eros Ramazzotti fa un dolcissimo regalo alla figlia Aurora: lo scatto social e la replica del cantante

Nel corso della giornata di ieri Aurora Ramazzotti ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del padre, Eros Ramazzotti. Dopo aver scoperto il dolcissimo gesto, la ragazza ha voluto mostrare il regalo ai fan con una storia Instagram in cui si mostra sorridente. Ovviamente anche il cantante ne ha approfittato per ricondividere il contenuto e aggiungere anche una speciale dedica.

La bellissima sorpresa di Eros Ramazzotti alla figlia Aurora

Ancora una volta Eros Ramazzotti ha voluto stupire sua figlia Aurora con una dolcissima sorpresa floreale. Il cantante ha infatti deciso di regalarle 40 rose confezionate in modo a dir poco speciale.

La composizione, mostrata dalla ragazza, è formata al centro da fiori color oro che formano la lettera A, mentre le restanti compongono un rettangolo rosso. Inutile dire che Aurora, contentissima, ha voluto immediatamente condividere una foto con i fan per mostrare il bellissimo gesto del padre, taggandolo anche nella foto.

Eros a quel punto ha “rincarato la dose” ricondividendo lo scatto e aggiungendo anche una didascalia che recita: “Amore eterno“. Un bellissimo scambio tra padre figlia, dunque, che mostra ancora una volta che i due hanno uno splendido rapporto.

Eros Ramazzotti: com’è il rapporto con sua figlia Aurora

D’altra parte che i due abbiano un ottimo rapporto è evidente anche nelle parole che spesso Aurora ha speso per il padre nel corso di altre interviste o dei contenuti social condivisi da quest’ultima (come la foto proposta ai fan lo scorso settembre).

Proprio di recente ha rivelato sui social di aver ritrovato alcuni video di compleanno di quando era piccola (con esattezza risalenti al 2004) e in quell’occasione ha raccontato di non essere riuscita a trattenere le lacrime.

Si tratta di una bellissima clip in cui il padre suona la batteria per la figlia, mentre quest’ultima si trova al suo fianco.

In quell’occasione aveva aggiunto anche un toccante commento che recitava: ” Il modo, il mondo in cui veniamo cresciuti definisce la nostra essenza senza eccezioni – racconta Aurora – Non è poi così difficile da capire che si possa addirittura tentare di seguire le orme dei propri genitori per lo stesso motivo“.